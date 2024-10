Oggi si allineano Terra, Luna e Sole. (Foto archivio) Keystone

Oggi il Sole si trasformerà in un «anello di fuoco» grazie a un'eclissi anulare dovuta al passaggio della Luna tra la Terra e la sua stella: lo spettacolo, però, sarà ben visibile solo da poche persone che si trovano nel Cile e nell'Argentina meridionali.

SDA

Questo poiché l'eclissi seguirà un percorso che si snoda per lo più sopra l'Oceano Pacifico. Nelle regioni limitrofe, invece, gli osservatori dell'emisfero Sud potranno vedere solamente un'eclissi parziale.

L'ombra della Luna comincerà a oscurare il disco solare alle 17:42 ora svizzera, e alle 18:24 il Sole sarà in buona parte coperto. L'eclissi anulare raggiungerà tutto il suo splendore sopra il Pacifico alle 18:45, mentre diventerà visibile dal Cile alle 22:20 e dall'Argentina pochi minuti dopo. Lo spettacolo si concluderà, infine, alle ore 23:47 svizzere.

Un'eclissi anulare di Sole, così come un'eclissi totale, avviene quando la Luna passa tra noi e la nostra stella, proiettando un'ombra sulla superficie terrestre. Nel caso dell'eclissi anulare, però, la Luna si trova più vicina alla Terra, e quindi non è in grado di oscurare completamente il disco solare.

Per poter ammirare uno spettacolo simile alle nostre latitudini bisognerà attendere il 29 marzo 2025, quando si verificherà un'eclissi parziale. Il 12 agosto 2026 avverrà invece la prima eclissi totale in Europa dopo quella del 1999.

SDA