Ogni anno si perdono migliaia di franchi senza rendersene conto con la cassa pensione

Un'analisi della VZ mostra che ci sono grandi differenze a seconda della cassa pensione. sda

Le differenze tra le casse pensione svizzere sono sempre più marcate. Lo dimostra una nuova valutazione del VZ VermögensZentrum: mentre alcuni assicurati beneficiano di alti tassi d'interesse e costi ridotti, altri devono fare i conti con rendimenti deboli, commissioni elevate e grandi ridistribuzioni tra giovani e anziani.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Il nuovo rating delle casse pensione svizzere della VZ VermögensZentrum mostra enormi differenze in termini di tassi d'interesse, costi e tassi di conversione.

Alcuni istituti di previdenza hanno pagato interessi sugli averi di vecchiaia superiori al 6% nel 2025, altre molto più bassi.

Esistono differenze particolarmente grandi nei costi amministrativi, nella capacità di ristrutturazione e nella ridistribuzione tra assicurati attivi e pensionati. Mostra di più

Chi crede che il secondo pilastro funzioni in modo simile ovunque, probabilmente rimarrà sorpreso dal nuovo rating delle casse pensione del VZ VermögensZentrum.

L'analisi di circa 30 istituzioni collettive e comuni mostra enormi differenze, sia in termini di interessi sugli attivi pensionistici che di costi amministrativi, riserve e stabilità finanziaria.

Un dato particolarmente sorprendente è che alcuni fondi sono stati in grado di pagare ai propri assicurati un tasso di interesse del 6% o più nel 2025.

Secondo lo studio, Copré è in testa con un tasso di interesse del 6,5% sugli attivi obbligatori ed extra-obbligatori. Seguono Nova Vorsorge Ostschweiz con il 6% e ASGA con il 5,75%.

All'altro capo della classifica ci sono invece istituti che pagano solo interessi sui loro asset a circa il 3% o anche meno in alcuni casi. Calcolate su decenni, queste differenze possono ammontare a decine di migliaia di franchi.

I grandi vincitori del mercato azionario nel 2025

Classifica casse pensioni 2026 I vincitori dell’anno: interessi 2025 Media ponderata 2023–2025 (50 % obbligatorio / 50 % sovraobbligatorio) · I valori più alti in cima Fonte: VZ VermögensZentrum, Classifica casse pensioni 2026, figura 12 (pag. 16). * Interesse differente per affiliati esistenti e nuovi; è stata utilizzata la media dei tassi d’interesse.

Gli elevati tassi di interesse sono dovuti principalmente al forte investimento dell'anno 2025.

Secondo lo studio, molte casse pensione hanno beneficiato dell'andamento positivo dei mercati azionari e della maggiore stabilità dei mercati obbligazionari.

Allo stesso tempo, alcuni fondi hanno ridotto ulteriormente i loro tassi d'interesse tecnici, accumulando così ulteriori riserve finanziarie.

Il grado di copertura medio delle casse pensione intervistate si aggira oggi intorno al 114%. Alcuni istituti raggiungono addirittura valori superiori al 125%. Questo significa che hanno un patrimonio significativamente superiore a quello necessario per coprire i loro obblighi.

Grandi differenze nei costi amministrativi

Classifica casse pensioni 2026 Grandi differenze nei costi amministrativi Costi amministrativi per persona assicurata e per anno, in CHF · I più convenienti in cima Fonte: VZ VermögensZentrum, Classifica casse pensioni 2026, figura 13 (pag. 18). Base: conti annuali al 31.12.2024.

Le differenze nei costi amministrativi sono particolarmente elevate. Mentre i fornitori più favorevoli gestiscono, secondo lo studio, circa 134 franchi per assicurato, altri fatturano quasi 700 franchi.

La Fondazione Symova Collective LPP è una delle istituzioni più convenienti. Alcune soluzioni semi-autonome, tra l'altro, sono notevolmente più costose.

Interattivo Quanto perdi a causa degli elevati costi amministrativi Perdita cumulata rispetto alla cassa più conveniente della classifica (Fondazione collettiva BVG Synova, CHF 134 / anno) La mia cassa pensione — Seleziona — Fondazione collettiva BVG Synova · CHF 134 Fondazione previdenziale del personale Spida · CHF 154 Fondazione collettiva Servisa · CHF 159 ASGA Cassa pensione · CHF 198 Fondazione previdenziale Ascaro · CHF 201 Noventus Collect · CHF 210 FIP – Fondo interprofessionale di previdenza · CHF 235 PKG Cassa pensione · CHF 239 Fondazione Abendrot · CHF 260 ALSA PK · CHF 265 Fondazione collettiva Nest · CHF 278 Fondazione previdenziale Futura · CHF 280 Transparenta Cassa pensione · CHF 281 Profond Vorsorgeeinrichtung · CHF 293 Fondazione Ticinese per il 2° pilastro · CHF 308 La CIEPP · CHF 695 La mia cassa non è elencata… Costi amministrativi (CHF / anno / persona) Dal rapporto annuale della tua cassa pensione (Swiss GAAP FER 26) Anni lavorativi rimanenti 10 anni 20 anni 30 anni 40 anni – costi amministrativi aggiuntivi all’anno rispetto alla Fondazione collettiva BVG Synova (CHF 134) Formula: differenza annuale × ((1+tasso)n − 1) ÷ tasso. Il denaro pagato in più ogni anno manca come capitale investito e non genera rendimento (effetto interesse composto). I costi sono indipendenti dal salario.

Dati: VZ VermögensZentrum, Classifica casse pensioni 2026, figura 13 (pag. 18), base: conti annuali al 31.12.2024. ✓ Sei già affiliato alla cassa più conveniente della classifica (Fondazione collettiva BVG Synova, CHF 134 / anno).

VZ VermögensZentrum sottolinea che i costi elevati riducono il rendimento degli assicurati nel lungo periodo.

In particolare, nell'arco di decenni, anche una piccola differenza di costi può avere un impatto significativo sul capitale pensionistico.

La ridistribuzione rimane un punto di scontro

Secondo l'analisi anche la cosiddetta redistribuzione dagli assicurati attivi ai pensionati rimane critica. Le ragioni sono da ricercare nei tassi di conversione troppo elevati per le pensioni esistenti e nel calo dei tassi di interesse tecnici.

Ciò è particolarmente problematico per i fondi con un'alta percentuale di pensionati.

Ad esempio Perspective Relax ha una percentuale di pensionati inferiore al 4%. La percentuale più alta è superiore al 50%. In questo caso, gli assicurati attivi devono sostenere una quota significativamente maggiore dell'onere finanziario.

Il rapporto tra assicurati attivi e pensionati determina sempre più la capacità di resistenza di una cassa pensione in tempi di crisi.

Il tasso di interesse tecnico fa discutere

Classifica casse pensioni 2026 Confronto del tasso d’interesse tecnico Tasso d’interesse tecnico 2025, in % · Ordinato secondo il grado di copertura provvisorio 2025 · Più è basso, più è prudente ≤ 1,50 % – prudente 1,51–2,00 % – moderato > 2,00 % – rischioso Fonte: VZ VermögensZentrum, Classifica casse pensioni 2026, figura 4 (pag. 11). I gradi di copertura sono provvisori (i valori revisionati non sono ancora disponibili).

Un altro punto chiave è il tasso di interesse tecnico. In parole povere, questo determina il rendimento a lungo termine che una cassa pensione calcola.

Quanto più alto è questo tasso, tanto migliori sono il grado di copertura e la situazione finanziaria a breve termine. Allo stesso tempo, però, aumenta il rischio che i rendimenti successivi non siano sufficienti.

Secondo il rating, il tasso di interesse tecnico medio si aggira attualmente intorno all'1,53%. Qualche anno fa, questa cifra era molto più alta.

Gli esperti mettono in guardia dalle false sicurezze

Nonostante l'attuale situazione favorevole, gli autori dello studio mettono in guardia da una falsa sicurezza. L'andamento dei mercati azionari rimane volatile, i rischi geopolitici sono in aumento e le tendenze demografiche continuano a mettere sotto pressione il sistema.

Calcolatore blue News Quanto ti costa la cassa pensione sbagliata Perdita di interessi dovuta a una remunerazione inferiore rispetto alla cassa con il miglior rendimento nel rating 2025 (Sulzer Vorsorgeeinrichtung, media ponderata Ø 6,67 %) La mia cassa pensione — Seleziona — Sulzer Vorsorgeeinrichtung · Ø 6,67 % Copré · Ø 4,25 % Profond Vorsorgeeinrichtung · Ø 4,08 % Noventus Collect · Ø 3,92 % ASGA Cassa pensione · Ø 3,75 % Fondazione Abendrot · Ø 3,71 % PKG Cassa pensione · Ø 3,42 % Fondazione Ticinese per il 2° pilastro · Ø 3,42 % ALSA PK · Ø 3,42 % Fondazione previdenziale Futura · Ø 3,33 % Fondazione previdenziale Ascaro · Ø 3,08 % La CIEPP · Ø 3,08 % Fondazione collettiva Nest · Ø 3,00 % Fondazione collettiva BVG Synova · Ø 3,00 % FIP – Fondo interprofessionale di previdenza · Ø 1,17 % La mia cassa pensione non è elencata … Interesse dell’ultimo anno (in %) Media tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria – indicata sul certificato assicurativo o nel rapporto annuale della tua cassa pensione Il mio avere di vecchiaia (CHF) Lo trovi sul tuo certificato assicurativo annuale alla voce «avere di vecchiaia» Anni fino al pensionamento 5 anni 10 anni 15 anni 20 anni 25 anni 30 anni 35 anni 40 anni – avere di vecchiaia in meno al momento del pensionamento Cosa puoi fare? Le casse pensione possono essere cambiate solo dai datori di lavoro – non direttamente dai dipendenti. Mostra questi dati al tuo capo o al reparto HR e chiedi se sia mai stato valutato un cambio di cassa. Il termine di disdetta è generalmente di sei mesi con effetto a fine anno. Formula: perdita di capitale = K × ((1+R Sulzer )n − (1+R propria CP )n). I contributi futuri e l’evoluzione salariale non vengono considerati. Rendita: perdita di capitale × aliquota di conversione 6,0 % ÷ 12 (arrotondato).

Dati: VZ VermögensZentrum, Classifica casse pensioni 2026, figura 12 (pag. 16), media ponderata (50 % obbligatorio + 50 % sovraobbligatorio), investimenti 2025. Sulzer Vorsorgeeinrichtung è dal 2019 una fondazione collettiva aperta a tutti i settori.

Nota per inserimento manuale: un valore annuale inserito manualmente viene confrontato con la media triennale del rating. Per un confronto corretto si consiglia la media degli ultimi tre anni. ✓ Sei già affiliato alla cassa con il miglior rendimento del rating – Sulzer Vorsorgeeinrichtung con una media del Ø 6,67 % nel 2025.

Proprio per questo motivo le differenze tra i singoli regimi pensionistici diventeranno ancora più importanti in futuro. Per gli assicurati, un'attenta valutazione del tasso d'interesse, dei costi e della stabilità finanziaria del proprio fondo pensione potrebbe rivelarsi molto utile nel lungo periodo.