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Campagna di sensibilizzazione Ogni giorno in Svizzera servono 700 donazioni di sangue, ecco tutto quello che c'è da sapere

SDA

14.6.2026 - 11:02

I donatori di sangue sono fondamentali
I donatori di sangue sono fondamentali
Keystone

Oggi è la Giornata mondiale della donazione di sangue. Per l'occasione, Trasfusione CRS Svizzera lancia una campagna di sensibilizzazione e condivide le buone pratiche per donare il sangue. Ecco una panoramica.

Keystone-SDA

14.06.2026, 11:02

14.06.2026, 11:07

Qual è la situazione in Svizzera?

Secondo Trasfusione CRS Svizzera, l'approvvigionamento di sangue è attualmente garantito in Svizzera. Però il sistema funziona in modo affidabile solo se un numero sufficiente di persone dona regolarmente il proprio sangue, ha sottolineato l'organizzazione a Keystone-ATS.

Quante donazioni al giorno?

Ogni giorno, in tutta la Svizzera, sono necessarie circa 700 donazioni di sangue per rifornire i pazienti ricoverati in ospedale. Visto che il sangue non può essere prodotto artificialmente e ha una durata di conservazione limitata, le donazioni regolari sono indispensabili.

Le carenze di donazioni sono frequenti?

Secondo l'organizzazione, affiliata alla Croce Rossa Svizzera (CRS), le carenze si verificano regolarmente a seconda delle regioni e delle stagioni. I gruppi sanguigni O negativo (O−), O positivo (O+) e, talvolta, A− sono spesso in carenza. La situazione può tuttavia evolvere nel giro di pochi giorni, pertanto i servizi regionali di trasfusione monitorano costantemente le scorte.

A seconda delle necessità, si rivolgono direttamente ai propri donatori o lanciano appelli alla donazione di sangue tramite i social. Il gruppo sanguigno O− è particolarmente importante, poiché è considerato un donatore universale, che può essere utilizzato universalmente in caso di emergenza.

Come si evolvono le scorte nel corso dell'anno?

La situazione è spesso critica in estate: molte persone vanno in vacanza, sono meno propense a donare il sangue o tornano da paesi in cui le malattie infettive trasmesse dalle zanzare comportano periodi di esclusione temporanea. La situazione è analoga durante le festività o i weekend lunghi.

Come si può donare il sangue?

Dall'arrivo alla fine della donazione, un appuntamento dura generalmente circa un'ora. Si tratta di «un piccolo investimento con un grande impatto», sottolinea Trasfusione CRS Svizzera.

Si consiglia di prenotare l'appuntamento in anticipo, in modo da consentire ai servizi trasfusionali di pianificare meglio l'approvvigionamento ed evitare tempi di attesa. È necessario prepararsi alla donazione bevendo acqua a sufficienza e mangiando qualcosa prima.

Quali sono i nuovi criteri per la donazione di sangue dal 2026?

Dal 1° febbraio in Svizzera si applicano nuovi criteri per la donazione di sangue. Le persone che hanno già ricevuto una trasfusione di sangue, hanno soggiornato a lungo nel Regno Unito o hanno subito determinati interventi medici ora sono autorizzate a donare il sangue, talvolta con un periodo di attesa di alcuni mesi.

Le regole precedenti si basavano sul rischio di trasmissione della variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob (vMCJ).

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