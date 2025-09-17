  1. Clienti privati
Almeno 456 morti e 420 dispersi sulla rotta del Mediterraneo centrale da inizio anno

SDA

17.9.2025 - 09:14

Migranti in mare a sud di Lampedusa, dopo che la loro barca si è capovolta
Migranti in mare a sud di Lampedusa, dopo che la loro barca si è capovolta
Keystone

Almeno 456 persone sono morte e 420 risultano disperse sulla rotta del Mediterraneo centrale dall'inizio dell'anno al 13 settembre. Lo rende noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia nel suo ultimo aggiornamento pubblicato su X.

Keystone-SDA

17.09.2025, 09:14

17.09.2025, 09:15

Nello stesso periodo, precisa l'agenzia dell'Onu, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 17.402, di cui 15.555 uomini, 1.316 donne, 586 minori e 145 di cui non si conoscono i dati di genere.

