MigrazioneAlmeno 456 morti e 420 dispersi sulla rotta del Mediterraneo centrale da inizio anno
17.9.2025 - 09:14
Almeno 456 persone sono morte e 420 risultano disperse sulla rotta del Mediterraneo centrale dall'inizio dell'anno al 13 settembre. Lo rende noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia nel suo ultimo aggiornamento pubblicato su X.
Nello stesso periodo, precisa l'agenzia dell'Onu, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 17.402, di cui 15.555 uomini, 1.316 donne, 586 minori e 145 di cui non si conoscono i dati di genere.