Migranti Oim: «568 morti nel Mediterraneo centrale da inizio anno»

SDA

24.11.2025 - 15:46

Una barchetta in legno carica di migranti tratta in salvo da una nave di Medici senza frontiere.
Una barchetta in legno carica di migranti tratta in salvo da una nave di Medici senza frontiere.
Keystone

almeno 619 persone sono morte e 619 risultano disperse sulla rotta del Mediterraneo centrale dall'inizio dell'anno al 22 novembre. Lo rende noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia nel suo ultimo aggiornamento pubblicato su X.

Keystone-SDA

24.11.2025, 15:46

24.11.2025, 16:00

Nello stesso periodo, precisa l'agenzia dell'Onu, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 25.231, di cui 21.902 uomini, 2.191 donne, 930 minori e 208 di cui non si conoscono i dati di genere.

