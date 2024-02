Un selfie vale più di mille parole: il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha trovato il suo sosia. E non si tratta di una persona qualsiasi, bensì di Chris Coons, senatore degli Stati Uniti.

In questa foto fornita da Bundesregierung, il senatore democratico del Delaware Chris Coons, e il cancelliere tedesco Olaf Scholz posano per un selfie su X, ex Twitter, l'8 febbraio 2024. KEYSTONE

Quando si è un leader mondiale con pesanti responsabilità politiche, un po' di leggerezza è ben accetta. Con un tocco di umorismo, il Cancelliere tedesco ha postato un selfie molto originale su X (ex Twitter). Sembra quasi che veda doppio. E a ragione!

«È bello vedere di nuovo il mio sosia», ha commentato Scholz, mentre il sosia in questione, il senatore del Delaware Chris Coons, ha postato la stessa immagine, scrivendo: «Chi è chi?».

Primo incontro in Svizzera

Olaf Scholz, 65 anni, e Chris Coons, 60 anni, si erano già incrociati in passato in Svizzera: era il gennaio 2023 al WEF, il forum di Davos, secondo l'Huffington Post.

Per la cronaca, entrambi condividono le stesse caratteristiche, ma anche le stesse idee politiche.

In particolare per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Il cancelliere tedesco si è recato negli Stati Uniti per chiedere al Congresso americano di sbloccare «molto rapidamente» gli aiuti finanziari per Kiev, per aiutarla a combattere l'invasione della Russia.