MisteroOltre 100'000 a Bienne per Festa federale musica
SDA
17.5.2026 - 11:15
La 35esima edizione della Festa federale di musica ha fatto diventare per quattro giorni Bienne (BE) la capitale degli strumenti a fiato. Il comitato organizzativo si dice oggi molto soddisfatto dall'enorme successo di pubblico.
Keystone-SDA
17.05.2026, 11:15
SDA
Erano attesi 100'000 spettatori. «Non abbiamo un sistema di conteggio, ma erano nettamente di più», ha detto il responsabile della comunicazione Theo Martin, contattato da Keystone-ATS in occasione dell'ultimo giorno dell'evento.
La meteo incerta non ha a quanto pare scoraggiato gli appassionati del genere. Solo la parata di sabato sera ha dovuto essere annullata a causa del maltempo. Tutte le altre attività si sono svolte secondo i piani.
In totale 24'071 musicisti di 532 associazioni diverse hanno partecipato alla prima Festa federale da dieci anni a questa parte. Per questa sera sono previsti grandi festeggiamenti finali.
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