Un'enorme folla ha accolto Papa Leone XIV a Santa Cruz Keystone

Sono oltre 30'000 i fedeli che assistono alla messa presieduta da Leone XIV nel porto di Santa Cruz a Tenerife, ultimo evento di massa del viaggio apostolico del Papa in Spagna, nella seconda giornata della tappa alle Canarie, dopo quelle a Madrid e Barcellona.

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Lo segnalano fonti dell'organizzazione.

L'altare, allestito su una superficie di 280 metri quadrati, è ispirato alla pianta originale della Basilica di San Pietro, richiamando la Chiesa universale che alza il suo sguardo verso la piccola parte dell'Atlantico occupata dall'arcipelago delle Canarie.

Al centro dello scenario, elementi simbolici dell'arcipelago, come la roccia vulcanica e la vegetazione autoctona. Accanto allo spazio celebrativo, tre «caicchi» arrivati dal Senegal, in memoria di «coloro che hanno intrapreso un percorso in cerca di speranza, coloro che hanno trovato accoglienza e quanti non sono mai arrivati a raggiungere la riva»,

Al centro dello scenario, la croce con l'immagine del Santissimo Cristo di La Laguna e, accanto, la Madonna della Candelaria, patrona delle Canarie.

Intanto, papa Leone XIV ha lanciato un appello finale dal porto di Santa Cruz: «A fronte di chi specula sulla disperazione come cristiani», «la grazia più grande è che ci lasciamo evangelizzare da chi soccorriamo, che riconosciamo la misteriosa sapienza di Dio scritta nella loro stessa carne».

«Carissimi fratelli e sorelle – si è di fatto congedato Leone -, grazie per ciò che siete e per ciò che fate, rendendo quest'isola un luogo in cui incontrare il cuore di Cristo nel volto amico e accogliente di persone e comunità».

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