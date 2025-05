Una ragazza di 15 anni è stata trovata morta domenica a Berikon (AG). Del suo omicidio si sospetta fortemente una sua coetanea. KEYSTONE

Una ragazza di 15 anni è stata trovata morta domenica a Berikon, nel Canton Argovia. Una ragazza di 14 anni è fortemente sospettata del suo assassinio. La domanda che tutti si pongono in questo momento è una: perché i giovani uccidono altri giovani? Un esperto analizza la situazione per blue News.

Un omicidio ha scosso la Svizzera: domenica una ragazza di 15 anni è stata trovata morta da alcuni escursionisti nel bosco vicino al poligono di tiro a Berikon, nel Canton Argovia, a causa di ferite da taglio.

Nel frattempo un'ambulanza ha portato in ospedale una ragazza di 14 anni ferita a una mano che sanguinava: quest'ultima è sospettata di aver ucciso la quasi coetanea.

I retroscena e i motivi esatti del reato non sono ancora chiari. La polizia e l'ufficio di assistenza ai giovani stanno indagando intensamente. Secondo diversi alunni, ci sarebbe stata una discussione tra le due adolescenti. Queste si conoscevano dalla scuola del distretto di Mutschellen.

La domanda che tutti si pongono in questo momento è una: perché i giovani uccidono altri giovani? Il criminologo e sociologo Dirk Baier analizza la situazione per blue News.

Signor Baier, quanto è insolito che un reato violento così grave venga commesso da una giovane donna, soprattutto in Svizzera?

È un caso assolutamente insolito. Non ricordo un caso analogo in Svizzera nel recente passato.

Ogni anno, circa due giovani donne vengono registrate dalla polizia per reati di omicidio, compresi i tentativi. Ma non si tratta quasi mai di 14enni o 15enni, ma piuttosto di 16enni e 17enni.

La sua esperienza o le sue ricerche le permettono di capire perché, in rari casi, anche le ragazze ricorrono a reati così estremi?

Va detto che le ragazze commettono anche violenze fisiche. È sempre stato così e sempre lo sarà. Ma più un reato violento è grave, meno spesso le ragazze ne sono le autrici. I crimini violenti molto gravi come quello di Berikon non hanno un solo elemento scatenante.

In questo caso sono certamente intervenuti diversi fattori. L'incidente mostra però molto chiaramente a tutti che le minacce e la violenza e le giovani donne devono essere prese sul serio. Anche loro sono capaci di aggredire.

Quali sono i fattori psicologici o sociali che possono portare una ragazza a commettere un reato come l'aggressione con un coltello?

Quando le donne commettono gravi atti di violenza, le cause di solito non sono molto diverse da quelle degli autori maschi: tratti della personalità come l'impulsività o la scarsa empatia giocano un ruolo.

Un atteggiamento positivo verso la violenza e modelli aggressivi di risoluzione dei conflitti, ma anche, naturalmente, caratteristiche situazionali come il consumo di alcol, presunte provocazioni o simili.

Ciò non significa però che queste caratteristiche fossero significative anche in questo caso.

Attualmente ci sono molte speculazioni su quale possa essere il motivo del reato. Alcuni alunni hanno riferito di un alterco. Pensa che possa trattarsi di bullismo?

A Freudenberg, in Germania, nel 2023, quando la 12enne Luise è stata uccisa, si era ipotizzato anche che insulti e bullismo potessero avere un ruolo. In questo caso non si può escludere, anche se ovviamente il modo in cui le persone coinvolte hanno interpretato la situazione gioca sempre un ruolo.

In altre parole, è sempre possibile che una parte classifichi qualcosa come un atto di bullismo, ma oggettivamente non è così.

Queste percezioni soggettive e le relative fantasie di violenza possono portare alla violenza. Ma forse la causa scatenante del reato era qualcosa di completamente diverso. Credo che dovremmo aspettare i risultati delle indagini.

Che significato ha un coltello come arma del delitto?

Un coltello è il presupposto perché una discussione si trasformi in uno scontro mortale. Non deve necessariamente trattarsi di un accoltellamento intenzionale. Anche solo agitare una lama può portare a ferite molto gravi.

La maggior parte dei giovani non porta con sé i coltelli per accoltellare qualcuno. Li portano con noncuranza. I giovani si illudono di poterne controllare l'uso, cosa che di solito non avviene più in caso di controversie emotive.

Ci sono differenze nel simbolismo o nella motivazione quando una ragazza usa un coltello al posto di un ragazzo?

I ragazzi vogliono soprattutto mostrare la loro mascolinità e pericolosità. Per i ragazzi è un mezzo per segnalare la propria appartenenza: i miei amici portano i coltelli, quindi li porto anch'io. Per le giovani donne, invece, l'argomento della protezione ha un ruolo maggiore.

Questo significa che lo portano con sé per difendersi o perché si sentono insicure. In generale le ragazze portano con sé le lame anche per dimostrare la propria dominanza e forza.

Grande solidarietà in rete

Il caso è oggetto di accese discussioni sui social media, in particolare su chi sia colpevole e quali misure debbano essere prese ora. Molti scrivono messaggi di cordoglio, soprattutto i giovani che probabilmente conoscevano la vittima.

Questi commentano i post con l'emoji di una colomba bianca, che simboleggia lo Spirito Santo e la resurrezione. Altri scrivono: «Forever 15», cioè «per sempre 15», oppure «La conoscevo».

L'anno scorso sono state emesse 23'080 sentenze contro i minorenni. Secondo l'Ufficio federale di statistica, l'aumento maggiore è stato registrato nelle condanne per lesioni personali gravi, rissa e impedimento di atti ufficiali. Queste ultime sono quasi triplicate negli ultimi nove anni.

L'aumento significativo delle condanne minorili è evidente tra i giovani maschi (+38,5%) e le giovani femmine (+32,7%). L'aumento è più pronunciato tra i minori di 15 anni: il numero di condannati per un reato previsto dal Codice penale è aumentato del 60,2% tra il 2015 e il 2023.