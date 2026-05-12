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Salute Oms: «11 i casi di hantavirus sospetti, 9 confermati»

SDA

12.5.2026 - 11:26

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS
Keystone

In merito all'hantavirus, «la valutazione dell'Organizzazione Mondiale della Salute è che il rischio per la salute globale è basso».

Keystone-SDA

12.05.2026, 11:26

12.05.2026, 11:44

Crociera col virus. Hantavirus, la nave Hondius è arrivata nel porto di Granadilla a Tenerife. Ecco cosa succede ora

Crociera col virusHantavirus, la nave Hondius è arrivata nel porto di Granadilla a Tenerife. Ecco cosa succede ora

Lo ha detto il direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel segnalare, all'indomani dell'evacuazione di circa 120 passeggeri dalla nave Hondius colpita dal focolaio di hantavirus, che sono attualmente «11 i casi attivi, 9 dei quali positivi all'hantavirus».

«Sono cifre che non sono cambiate molto durante le ultime settimane grazie agli sforzi di molti governi e non si sono prodotti decessi dal 2 maggio», ha detto Ghebreyesus, in conferenza stampa con il premier spagnolo Pedro Sanchez al Palazzo della Moncloa.

La testimonianza. L'hantavirus ha ucciso 11 persone in Patagonia nel 2019: «La morte è stata una questione di ore»

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