Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS Keystone

In merito all'hantavirus, «la valutazione dell'Organizzazione Mondiale della Salute è che il rischio per la salute globale è basso».

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Lo ha detto il direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel segnalare, all'indomani dell'evacuazione di circa 120 passeggeri dalla nave Hondius colpita dal focolaio di hantavirus, che sono attualmente «11 i casi attivi, 9 dei quali positivi all'hantavirus».

«Sono cifre che non sono cambiate molto durante le ultime settimane grazie agli sforzi di molti governi e non si sono prodotti decessi dal 2 maggio», ha detto Ghebreyesus, in conferenza stampa con il premier spagnolo Pedro Sanchez al Palazzo della Moncloa.