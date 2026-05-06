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Crociera da incubo Oms: «Il rischio della salute pubblica globale per hantavirus resta basso»

SDA

6.5.2026 - 12:35

Ghebreyesus rassicura sull'epidemia in atto sulla nave.
Ghebreyesus rassicura sull'epidemia in atto sulla nave.
Keystone

«Il rischio per la salute pubblica globale legato alla comparsa di un focolaio di hantavirus a bordo della Mv Hondius rimane a oggi basso». Lo afferma su X Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

Keystone-SDA

06.05.2026, 12:35

06.05.2026, 13:12

L'Oms «continua a collaborare con gli operatori della nave per monitorare da vicino lo stato di salute dei passeggeri e dell'equipaggio, e lavora con i Paesi per garantire adeguata assistenza medica e un'evacuazione se necessario», scrive Ghebreyesus.

Il numero uno dell'Oms ha inoltre indicato che i tre casi sospetti a bordo della nave da crociera sono stati evacuati per essere trasferiti nei Paesi Bassi.

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