La diffusione del vaiolo delle scimmie in Africa preoccupa gli esperti. (Immagine d'archivio). Keystone

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria internazionale (Pheic) in seguito all'aumento dei casi di mpox (il vaiolo delle scimmie) in Africa.

SDA

A dare l'annuncio è stato il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Oggi il comitato di emergenza si è incontrato e mi ha informato che la situazione costituisce un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Ho accettato questo consiglio», ha detto.

«L'epidemia di Mpox è un'emergenza sanitaria in Africa: servono 10 milioni di vaccini per controllarla», ha scritto su X l'alto rappresentante Ue Josep Borrell.

«È urgente un'azione e una solidarietà globale. In prima linea in questo sforzo, l'Hera dell'Ue ha lavorato con i partner per assicurare 215mila dosi di vaccino da donare all'Africa Cdc e ai Paesi colpiti».

SDA