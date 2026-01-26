Giovani australiani si gettano in acqua per rinfrescarsi Keystone

Le autorità australiane hanno messo in allerta il Paese per il caldo estremo che sta colpendo gran parte del Paese, raccomandando i cittadini che si preparano a partire o celebrare l'Australia Day di stare attenti. Lo scrive Abc News.

Keystone-SDA SDA

Secondo le previsioni lo Stato di Victoria è destinato ad avere la sua ondata di calore più significativa dal 2009, e le città del Nuovo Galles del Sud e dell'Australia Meridionale potrebbero registrare temperature fino a 48 gradi da domani.

Gli australiani sono invitati a rimanere aggiornati sugli avvisi e ad adottare precauzioni sanitarie, poiché le temperature superano già i 40 in alcune zone. L'Australia Day è la festa nazionale ufficiale dell'Australia.

Celebrato ogni anno il 26 gennaio, ricorda lo sbarco della Prima Flotta nel 1788 e l'innalzamento della bandiera della Gran Bretagna a Sydney Cove, una piccola baia sulla sponda meridionale del porto di Sydney.