Ondata di caldo estremo colpisce l'Europa meridionale: previsti quasi 50 gradi

In Grecia e in Turchia, una massiccia ondata di calore sta causando temperature record di oltre 40 gradi, con tanto di divieti di lavoro all'aperto e chiusura di attrazioni turistiche. Il picco del clima estremo è però previsto a partire da giovedì 24 luglio.

Al mattino ci sono già più di 30 gradi, il termometro sale a oltre 40 gradi durante il giorno e difficilmente si raffredda anche di notte. L'ondata di calore sta rendendo ancora una volta difficile la vita delle persone in Grecia e in Turchia.

E il picco non è ancora stato raggiunto: domani, giovedì, e dopodomani, venerdì, il caldo sarà ancora più intenso. Alcuni luoghi potrebbero raggiungere quasi i 50 gradi, avvertono i meteorologi.

Tutti i lavori all'aperto sono vietati all'ora di pranzo: questa misura in Grecia protegge non solo i lavoratori edili e agricoli, ma anche gli addetti ai servizi di consegna.

Solo chi ha un'auto con aria condizionata può consegnare pizza e altri alimenti. Per il momento, agli addetti alle consegne in moto e in bicicletta la legge vieta di farlo all'ora di pranzo fino a quando l'ondata di caldo non si placa.

Anche l'Acropoli chiude

Anche i turisti stanno soffrendo: chi ha in programma una visita all'Acropoli, ad esempio, deve aspettarsi che il simbolo di Atene rimanga chiuso a breve termine durante le ore più calde.

Il rischio di un colpo di calore e di problemi circolatori è troppo elevato sia per i visitatori che per i lavoratori.

Anche il servizio meteorologico turco avverte del forte caldo fino a venerdì. A Diyarbakir, nel sud-est della Turchia, le temperature dovrebbero raggiungere i 45 gradi, mentre ad Antalya, popolare tra i vacanzieri, e sulla costa egea, il termometro dovrebbe salire a 40 gradi.

Le autorità avvertono che i bambini e gli anziani in particolare dovrebbero rimanere in casa fino a sera.