La «Festa della Musica» in Francia rischia di essere gravemente compromessa oggi, domenica, dall'ondata di calore, in particolare nei 35 dipartimenti posti in allerta rossa, un numero record, dove sarà vietato il consumo di alcolici.

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Diverse città hanno annullato i concerti previsti per la 45esima edizione della 'Fête de la Musique' l'annuale raduno di musicisti dilettanti e professionisti nelle strade e nei bar di tutto il Paese, mentre Météo-France prevede temperature di 41 gradi.

A Parigi, come a Lione e Strasburgo, l'amministrazione comunale ha scelto di mantenere l'evento. Questo per «poterlo organizzare e gestire piuttosto che esserne sopraffatti», ha spiegato il sindaco della capitale, Emmanuel Grégoire.

Nella capitale e nell'area circostante, saranno mobilitati 4.800 agenti di polizia e gendarmi, oltre a 2.500 vigili del fuoco, secondo quanto comunicato dal quartier generale della polizia di Parigi. Le processioni saranno vietate sulle banchine inferiori per «evitare qualsiasi rischio di caduta nella Senna».

Perché vietare il consumo di alcol?

Per ridurre al minimo i malori legati al caldo e i disordini pubblici, il consumo di alcolici sarà vietato negli spazi pubblici nei dipartimenti in allerta rossa per l'ondata di calore – il livello di allerta più alto – e in alcuni altri in allerta arancione.

Il Governo ha inoltre annunciato che non si dovranno servire alcolici durante gli eventi organizzati dallo Stato e ha attivato un'unità di crisi interministeriale.

«Alcol e alte temperature non vanno proprio d'accordo», ha spiegato la ministra della Sanità Stéphanie Rist al quotidiano Le Parisien.