  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Maltempo Ondata di gelo negli Stati Uniti, registrati i primi tre morti a New York

SDA

25.1.2026 - 08:45

New York è nella morsa del ghiaccio.
New York è nella morsa del ghiaccio.
Keystone

New York ha registrato le prime vittime dell'ondata eccezionale di gelo che sta colpendo gli Usa. Nel pomeriggio di sabato, con le temperature scese ben al di sotto dello zero, i corpi di tre persone sono stati trovati nelle strade della Grande Mela.

Keystone-SDA

25.01.2026, 08:45

25.01.2026, 09:19

Secondo la polizia, un uomo di 67 anni è stato trovato su un marciapiede intorno alle 7.45 del mattino sulla Third Avenue a Manhattan. Altri due corpi – un uomo sulla trentina e una donna sui sessant'anni – sono stati rinvenuti separatamente a Brooklyn, circa due ore dopo il primo ritrovamento. Secondo fonti che hanno parlato con Nbc News, tutti e tre sono morti a causa di «circostanze legate alle condizioni meteorologiche».

Intanto sono almeno 22 (quasi la metà) gli Stati che hanno dichiarato lo stato di emergenza per la tempesta artica che sta colpendo gran parte degli Stati Uniti. Donald Trump ne ha già approvati una decina, per Tennessee, Georgia, North Carolina, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana e West Virginia.

I più letti

È nato l'amore ad alta quota per il vincitore di Kitzbühel e l'asso del fondo
Beat Feuz: «Quell'incidente è stata la prova che avevo commesso un errore»
Arrampicata da brividi: metro dopo metro, Alex Honnold conquista il Taipei 101
Stan si ritira con onore da Melbourne: «Atmosfera incredibile, ora divido una birra con Tiley»
Jacques e Jessica Moretti negano ogni responsabilità. Le colpe? Dei dipendenti, 2 dei quali morti

Altre notizie

Canton Obvaldo. Sciatore muore sulle piste di Melchsee-Frutt dopo la scontro con uno snowboarder

Canton ObvaldoSciatore muore sulle piste di Melchsee-Frutt dopo la scontro con uno snowboarder

Trasmessa da Netflix in diretta. Arrampicata da brividi: metro dopo metro, Alex Honnold conquista il Taipei 101

Trasmessa da Netflix in direttaArrampicata da brividi: metro dopo metro, Alex Honnold conquista il Taipei 101

Tragedia di Crans-Montana. Il rilascio di Moretti provoca una polemica politica tra Italia e Svizzera, ecco cos'è successo

Tragedia di Crans-MontanaIl rilascio di Moretti provoca una polemica politica tra Italia e Svizzera, ecco cos'è successo