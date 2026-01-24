  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Maltempo Ondata record di gelo negli Stati Uniti, è emergenza in 16 Stati

SDA

24.1.2026 - 08:21

"State al sicuro e al caldo", ha esortato Donald Trump su X.
"State al sicuro e al caldo", ha esortato Donald Trump su X.
Keystone

La mostruosa tempesta invernale che si sta abbattendo su gran parte degli Stati Uniti è il primo banco di prova per Donald Trump sul fronte della protezione civile.

Keystone-SDA

24.01.2026, 08:21

24.01.2026, 08:47

L'emergenza segue infatti i tagli del personale della Fema (Federal Emergency Management Agency, l'agenzia per la gestione delle emergenze) e dei fondi federali agli stati, 16 dei quali hanno già dichiarato lo stato di emergenza, insieme alla capitale.

Almeno 230 milioni di persone rischiano di essere colpite da questa vasta ondata di gelo e neve che si sta formando tra le Montagne Rocciose e le Grandi Pianure e che si estenderà su aree meridionali e del Midwest, per poi raggiungere la costa orientale oggi e spingersi fino al Maine entro domani. Si temono problemi al traffico aereo, interruzioni di corrente e carenze di approvvigionamento.

Su X il presidente Donald Trump ha avvertito la popolazione: «Sono stato informato sull'ondata di freddo record e sulla storica tempesta invernale che colpiranno gran parte degli Stati Uniti questo fine settimana. L'amministrazione Trump si sta coordinando con le autorità statali e locali. La Fema è pronta a intervenire. State al sicuro e al caldo!».

I più letti

Una sopravvissuta all'inferno di Crans-Montana mostra le ustioni
Odermatt: «Non ho avuto grandi sensazioni». Von Allmen: «Mi ha seccato molto»
MeteoSvizzera lancia l'allarme per forti nevicate su tutto il Ticino
La pioggia costringe a rimandare la scalata di Alex Honnold del grattacielo Taipei 101
Jacques Moretti rilasciato su versamento della cauzione, ecco chi l'ha pagata

Altre notizie

Attività invernali. Cambiamento climatico: sci di fondo sempre meno praticato

Attività invernaliCambiamento climatico: sci di fondo sempre meno praticato

Diretta su Netflix nella notte. La pioggia costringe a rimandare la scalata di Alex Honnold del grattacielo Taipei 101

Diretta su Netflix nella notteLa pioggia costringe a rimandare la scalata di Alex Honnold del grattacielo Taipei 101

Ferrovia. La stazione di Kloten chiusa per due ore a causa di fiamme su un treno

FerroviaLa stazione di Kloten chiusa per due ore a causa di fiamme su un treno