Migrazione L'Onu: «555 profughi morti nel Mediterraneo centrale da inizio anno»

SDA

19.11.2025 - 09:15

Profughi su un gommone sovraffollato proveniente dalla Libia in acque internazionali nel Mediterraneo centrale. (Immagine d'archivio)
Profughi su un gommone sovraffollato proveniente dalla Libia in acque internazionali nel Mediterraneo centrale. (Immagine d'archivio)
Keystone

Almeno 555 profughi sono morti e 538 risultano dispersi sulla rotta del Mediterraneo centrale dall'inizio dell'anno al 15 novembre.

Keystone-SDA

19.11.2025, 09:15

19.11.2025, 09:20

Lo rende noto oggi l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia nel suo ultimo aggiornamento pubblicato sulla rete sociale X.

Nello stesso periodo, precisa l'agenzia dell'Onu, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 24'673, di cui 21'407 uomini, 2162 donne, 896 minori e 208 di cui non si conoscono i dati di genere.

