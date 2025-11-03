  1. Clienti privati
Ecco il video Crolla parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali di Roma, operaio travolto dalle macerie

SDA

3.11.2025 - 16:20

Crolla parte della Torre dei Conti

Crolla parte della Torre dei Conti

03.11.2025

Un operaio è rimasto ferito nel parziale crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali nel centro di Roma. L'uomo è stato estratto in condizioni gravi dalle macerie e affidato ai soccorritori, scrive l'agenzia italiana ANSA.

Keystone-SDA

03.11.2025, 16:20

L'uomo di 64 anni ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni.

Altri due operai che erano al lavoro sulle impalcature di sostegno alla Torre dei Conti nel cuore di Roma – attualmente in ristrutturazione – e che erano rimasti bloccati dopo il crollo, sono stati recuperati dai vigili del fuoco con un'autoscala e hanno rifiutato il trasporto in nosocomio.

Sono ancora in atto le operazioni di soccorso. Un operaio è invece ancora sotto le macerie. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie l'uomo è cosciente.

Sul posto i carabinieri che hanno circoscritto l'area e indagheranno sulle cause del cedimento.

