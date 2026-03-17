Amber Snow è stata arrestata. Winneshiek County Sheriff

Una lasagna delle feste trasformata in un presunto tentativo di aborto. È l’accusa scioccante che arriva dall’Iowa, negli Stati Uniti, dove una donna di 36 anni è finita sotto indagine per aver, secondo la polizia, contaminato con un potente oppioide un piatto destinato a una parente acquisita.

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Una donna dell’Iowa è accusata di aver messo ossicodone in una lasagna destinata a una parente incinta con l’obiettivo di provocarle un aborto spontaneo.

I familiari hanno avvisato la polizia e le analisi hanno confermato la presenza dell’oppioide nel piatto.

Non è chiaro se la donna incinta abbia mangiato la lasagna, ma il feto non ha subito danni. Mostra di più

Secondo quanto riferito dall’ufficio dello sceriffo della contea di Winneshiek, Amber Snow avrebbe aggiunto dell'ossicodone nella lasagna prima di consegnarla alla famiglia della donna incinta.

Il piatto, preparato in formato family size, sarebbe stato portato a casa dei parenti tre giorni dopo Natale dello scorso anno.

Come racconta il «New York Post», per gli investigatori l’obiettivo sarebbe stato preciso: provocare un aborto spontaneo.

In una dichiarazione ufficiale, lo sceriffo ha spiegato che la pietanza sarebbe stata «destinata a causare un aborto nella gravidanza di una donna della famiglia che ha ricevuto la lasagna».

Il feto non ha subito danni

I sospetti sono emersi poco dopo. A gennaio, i familiari della donna incinta hanno contattato le autorità, convinti che il piatto potesse essere stato manipolato. Gli esami effettuati dalla Iowa Division of Criminal Investigation hanno poi confermato la presenza di ossicodone, un narcotico classificato tra le sostanze controllate di classe II.

Le indagini hanno portato alla luce anche ricerche su internet, messaggi e conversazioni telefoniche che collegherebbero il caso a un presunto complice. La polizia non esclude nuovi arresti nelle prossime fasi dell’inchiesta.

Non è chiaro se la donna incinta abbia effettivamente mangiato la lasagna. Le autorità hanno però precisato che il feto non ha subito danni, senza specificare se il bambino sia già nato.

Non si sa perché l'abbia fatto

Un altro dettaglio emerso riguarda il legame fra le due figure principalmente coinvolte nella vicenda: Snow ha un figlio minorenne con un membro della famiglia della presunta vittima.

Secondo la polizia, il ragazzo era a conoscenza della presenza di sostanze nella lasagna e avrebbe cercato di impedire alla madre di consegnarla.

Il movente resta per ora un mistero. Gli investigatori non hanno ancora spiegato perché la donna avrebbe voluto interrompere la gravidanza della parente.

Secondo la Mayo Clinic, l’assunzione di ossicodone durante la gravidanza può provocare nei neonati gravi sintomi di astinenza da oppioidi.