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Grazie ai ricercatori di Zurigo Ora l'intelligenza artificiale traduce tutti gli idiomi romanci

SDA

28.4.2026 - 17:34

Il romancio rappresenta una sfida particolarmente difficile per l'intelligenza artificiale. (immagine simbolica)
Il romancio rappresenta una sfida particolarmente difficile per l'intelligenza artificiale. (immagine simbolica)
Keystone

Il romancio è considerato particolarmente complesso per l'intelligenza artificiale (IA). Alcuni ricercatori dell'Università di Zurigo hanno sviluppato un modello di traduzione in grado di tradurre testi dal tedesco nei diversi idiomi romanci.

Keystone-SDA

28.04.2026, 17:34

28.04.2026, 17:41

Il modello denominato «Alas» è il primo a supportare gli idiomi romanci, ha comunicato l'Università di Zurigo (UZH).

Il romancio conta cinque lingue regionali: sursilvan, sutsilvan, surmiran, puter e vallader. Oltre ad essi esiste il Rumantsch Grischun usato per redigere i testi ufficiali. Per i sistemi di IA questa varietà rappresenta una sfida particolare.

Mentre gli assistenti di IA come ChatGPT padroneggiano già in una certa misura il Rumantsch Grischun, finora hanno avuto grandi difficoltà con gli idiomi regionali.

Su iniziativa della Lia Rumantscha, un team di ricerca dell'UZH ha ora sviluppato un modello di IA in grado di gestire queste varianti.

Risultati verificati con persone madrelingua

«Alas» è stato appositamente applicato sugli idiomi romanci.

I dati includevano, tra l'altro, contributi della radiotelevisione romancia RTR, articoli di giornale, testi letterari, libri di testo scolastici e documenti dei Comuni e del Canton Grigioni.

I risultati sono stati verificati in un test alla cieca con persone madrelingua. «Il confronto ci ha confermato che 'Alas' produce traduzioni nettamente migliori rispetto agli attuali assistenti di IA», ha affermato Jannis Vamvas dell'UZH.

Le traduzioni sarebbero più accurate dal punto di vista del contenuto e più idiomatiche. Solo le traduzioni realizzate da esseri umani hanno ottenuto risultati ancora migliori.

Il programma di traduzione «Alas» è a disposizione del pubblico gratuitamente su un sito web. Il modello di IA sottostante è inoltre accessibile come software open source. Gli esperti possono così verificarlo e svilupparlo ulteriormente.

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