Ordina un pacco da Temu e dentro ci trova uno scorpione vivo di 6 centimetri

Un pacco Temu. IMAGO/NurPhoto

È successo a un cittadino di Treviso, in Veneto, il quale aveva acquistato sulla piattaforma online cinese una scacchiera. Ma all'interno del pacco, una volta giunto a casa sua, ha trovato anche una sorpresa...

Hai fretta? blue News riassume per te Un cittadino di Treviso, in Veneto, ha vissuto una disavventura singolare dopo aver ordinato una scacchiera tramite la nota piattaforma di e-commerce Temu.

Dal sacchetto in plastica è infatti spuntato un grosso scorpione di ben sei centimetri, che era sopravvissuto alla spedizione dalla Cina.

Dopo un momento di sbalordimento, l'uomo ha agito con decisione, uccidendo l'aracnide prima di rischiare di subire eventuali punture.

«Sono ancora un po' scosso per quello che è successo. Bastava aprire la scatola dal lato opposto e mi sarei trovato lo scorpione vivo tra le mani», ha dichiarato. Mostra di più

Un cittadino di Treviso, in Veneto, ha vissuto una disavventura singolare dopo aver fatto un acquisto su internet.

L'uomo aveva ordinato una scacchiera tramite la nota piattaforma di e-commerce Temu e, quando il pacco è arrivato a casa sua dalla Cina, lo ha scartato con entusiasmo.

Inizialmente tutto sembrava normale, ma la situazione è cambiata drasticamente quando ha notato qualcosa muoversi tra gli imballaggi.

Dal sacchetto in plastica, come riporta «Leggo», è infatti spuntato un grosso scorpione di ben sei centimetri, che era incredibilmente sopravvissuto all'intera spedizione intercontinentale.

«All'improvviso ho visto muoversi qualcosa e ho capito solo dopo di che cosa si trattava», ha dichiarato in seguito il malcapitato.

«Sono ancora un po' scosso per quello che è successo»

Dopo un momento di sbalordimento, l'uomo ha deciso di agire con decisione, non sapendo se l'animale fosse pericoloso o meno: ha quindi schiacciato l'aracnide prima di rischiare di subire eventuali punture.

Il cliente ha poi espresso il suo turbamento per l'accaduto: «Sono ancora un po' scosso per quello che è successo. Bastava aprire la scatola dal lato opposto e mi sarei trovato lo scorpione vivo tra le mani».

Le dinamiche dell'intrusione rimangono del tutto sconosciute, ma il trevigiano ha deciso di tutelarsi formalmente, presentando un reclamo ufficiale alla piattaforma di vendita, per cercare di prevenire futuri episodi simili.