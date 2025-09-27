Un uomo ha coinvolto la sua ex moglie, una fotografa, per organizzare una proposta di matrimonio sorprendente per la sua attuale fidanzata, dimostrando un esempio di co-genitorialità positiva.

Hai fretta? blue News riassume per te Derek Silver ha voluto rendere speciale la sua proposta di matrimonio a Kaylin Drumeller, chiedendo l'aiuto della sua ex moglie Heather.

Heather, fotografa e attiva sui social, ha immortalato il momento in cui Derek ha chiesto la mano di Kaylin.

Il legame fra Derek e Heather è rimasto forte anche dopo la separazione, con la volontà di mostrare ai loro bambini un modello di unità. Mostra di più

Per chiedere la mano di Kaylin Drumeller, Derek Silver ha scelto di fare qualcosa di davvero unico: coinvolgere la sua ex moglie Heather, madre dei suoi due figli.

È stata proprio lei, fotografa e attiva sui social, a immortalare l’istante della proposta di matrimonio, trasformandolo in un momento indimenticabile.

«Essere lì ha significato sostenere una gioia nella vita di Derek e dimostrare ai nostri figli che amore e rispetto possono sopravvivere anche dopo un divorzio», ha raccontato Heather in un video su TikTok, diventato rapidamente virale.

Sorpresa riuscita

Come raccontato da «Fanpage», Derek e Heather sono stati insieme per sette anni prima di sposarsi nel 2020, ma il matrimonio è durato meno di un anno.

Il loro legame è però rimasto forte, alimentato soprattutto dai loro due bambini, ora di 7 e 9 anni. Nel 2023, Silver ha incontrato Kaylin e la coppia ha avuto un figlio sei mesi fa.

Nonostante i cambiamenti, Heather, che ha iniziato una nuova relazione con una donna, e Kaylin sono diventate amiche.

La proposta di fidanzamento è avvenuta nell'agosto 2025 a Richmond, in Virginia, ed è stata documentata da Heather sui social. «Fotografando il padre dei miei bimbi e la sua compagna mentre si fidanzano», ha scritto Heather, spiegando che Kaylin era stata portata sul tetto con la scusa di un servizio fotografico elegante.

Durante lo shooting, Kaylin indossava un abito rosso e Derek un completo elegante.

Heather, insieme alla sua nuova moglie Meg Jae, ha catturato la scena mentre il loro bambino era tenuto in fascia.

I due figli di Derek e Heather giocavano ignari sul tetto fino al momento della proposta, quando Silver si è inginocchiato e Heather ha detto a Kaylin di girarsi.

Un modello di unità

Inizialmente Silver aveva pensato a un luogo più intimo per la proposta, come la sala giochi del loro primo appuntamento.

Heather avrebbe dovuto nascondersi tra i cabinati per scattare le foto, ma ha rifiutato l'idea, ritenendo che sarebbe stato impossibile non farsi notare in un luogo così affollato.

Sebbene la data del matrimonio non sia ancora stata fissata, tutti i membri della famiglia sanno già che avranno un ruolo attivo.

Meg, la moglie di Heather, sottolinea l'importanza di mostrare ai bambini un modello di unità e collaborazione tra le due case. Silver aggiunge: «Non vogliamo che i nostri figli si sentano costretti a scegliere tra i genitori. Devono sapere che siamo tutti dalla loro parte».

Comunicare per andare d'accordo

Il percorso per arrivare a questo momento non è stato semplice. Silver ha raccontato a «Today.com» di quando la relazione con Heather era più complessa e di come abbiano dovuto imparare a comunicare per il bene dei figli.

Heather ha ricordato un litigio acceso in una chat di gruppo che ha segnato un punto di svolta: «Ci siamo resi conto che così non funzionava più».

Anche Kaylin ha confermato che, nonostante le differenze di personalità, la coppia oggi riesce a privilegiare la comunicazione diretta. «Se qualcosa non viene capita, ci si sente al telefono per chiarirsi senza litigare», ha spiegato.