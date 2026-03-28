La nevicata record nel marzo del 2006 Nel marzo 2006, Zurigo è stata ricoperta da circa mezzo metro di neve. Immagine: Keystone Questo ha rallegrato non solo gli alunni della scuola secondaria Rebhügel, ... Immagine: Keystone ... ma anche i cani, che hanno avuto a disposizione un campo da gioco bianco. Immagine: Keystone La Paradeplatz di Zurigo innevata. Immagine: Keystone I cumuli di neve hanno anche bloccato i trasporti pubblici. Immagine: Keystone D'altra parte sono diventati improvvisamente disponibili nuovi mezzi di trasporto, come lo snowboard... Immagine: Keystone ... o gli sci di fondo. Immagine: Keystone I nostalgici ricorderanno che un tempo Zurigo aveva due stadi di calcio (le malelingue direbbero: almeno una volta aveva un vero stadio di calcio). Il derby tra GC e FCZ all'Hardturm fu annullato a causa della neve. Immagine: Keystone La città di Zurigo con la chiesa di San Pietro (a sinistra) e la Wasserkirche (a destra) sommerse dalla neve. Immagine: Keystone Le masse di neve rappresentarono una sfida anche per i piloti dell'aeroporto di Zurigo. A quel tempo, anche i jumbo jet erano davanti all'obiettivo degli appassionati di volo. Immagine: Keystone Inoltre, i veicoli per lo sgombero della neve erano a disposizione per liberare le piste dalla neve. Immagine: Keystone Le abbondanti nevicate hanno trasformato anche altre città in un Paese delle meraviglie invernali a marzo. A Basilea, per esempio, era impossibile guidare. Immagine: Keystone Probabilmente ci sono stati giorni migliori anche per una gita in barca sul Reno. Immagine: Keystone A Basilea una gita lungo il Reno con gli sci di fondo era un'opzione decisamente migliore. Immagine: Keystone Nella regione di Neuchâtel sono caduti almeno 20 centimetri di neve fresca. Abbastanza per costruire un pupazzo di neve sulle rive del lago di Neuchâtel. Immagine: Keystone Si spera che il costume da pecora sia stato abbastanza caldo per questo bernese. Immagine: Keystone Per garantire lo svolgimento di una simile vita pubblica, sono stati impiegati innumerevoli lavoratori in tutta la Svizzera. Immagine: Keystone La nevicata record nel marzo del 2006 Nel marzo 2006, Zurigo è stata ricoperta da circa mezzo metro di neve. Immagine: Keystone Questo ha rallegrato non solo gli alunni della scuola secondaria Rebhügel, ... Immagine: Keystone ... ma anche i cani, che hanno avuto a disposizione un campo da gioco bianco. Immagine: Keystone La Paradeplatz di Zurigo innevata. Immagine: Keystone I cumuli di neve hanno anche bloccato i trasporti pubblici. Immagine: Keystone D'altra parte sono diventati improvvisamente disponibili nuovi mezzi di trasporto, come lo snowboard... Immagine: Keystone ... o gli sci di fondo. Immagine: Keystone I nostalgici ricorderanno che un tempo Zurigo aveva due stadi di calcio (le malelingue direbbero: almeno una volta aveva un vero stadio di calcio). Il derby tra GC e FCZ all'Hardturm fu annullato a causa della neve. Immagine: Keystone La città di Zurigo con la chiesa di San Pietro (a sinistra) e la Wasserkirche (a destra) sommerse dalla neve. Immagine: Keystone Le masse di neve rappresentarono una sfida anche per i piloti dell'aeroporto di Zurigo. A quel tempo, anche i jumbo jet erano davanti all'obiettivo degli appassionati di volo. Immagine: Keystone Inoltre, i veicoli per lo sgombero della neve erano a disposizione per liberare le piste dalla neve. Immagine: Keystone Le abbondanti nevicate hanno trasformato anche altre città in un Paese delle meraviglie invernali a marzo. A Basilea, per esempio, era impossibile guidare. Immagine: Keystone Probabilmente ci sono stati giorni migliori anche per una gita in barca sul Reno. Immagine: Keystone A Basilea una gita lungo il Reno con gli sci di fondo era un'opzione decisamente migliore. Immagine: Keystone Nella regione di Neuchâtel sono caduti almeno 20 centimetri di neve fresca. Abbastanza per costruire un pupazzo di neve sulle rive del lago di Neuchâtel. Immagine: Keystone Si spera che il costume da pecora sia stato abbastanza caldo per questo bernese. Immagine: Keystone Per garantire lo svolgimento di una simile vita pubblica, sono stati impiegati innumerevoli lavoratori in tutta la Svizzera. Immagine: Keystone

In questi giorni l'inverno è tornato a farsi sentire in Svizzera, anche in pianura. Ma che possa nevicare a marzo non è raro: infatti 20 anni fa una delle più forti nevicate paralizzò intere città come Zurigo e Basilea.

Dominik Müller, Nicole Agostini Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Nel marzo 2006 in 36 ore è caduta una quantità straordinaria di neve in pianura in Svizzera.

I cumuli di neve provocarono un enorme caos del traffico, la paralisi dei trasporti pubblici e la chiusura delle infrastrutture.

I valori record resistono ancora oggi e lo scioglimento della neve nei giorni successivi avrebbe potuto quasi coprire il fabbisogno idrico annuale della Svizzera. Mostra di più

Mezzo metro di neve in pianura... a metà marzo: nel 2006 la Svizzera ha vissuto un evento meteorologico che ancora oggi non ha eguali. Soprattutto il versante settentrionale delle Alpi è stato sommerso da una quantità di neve fresca che non si misurava da quasi 100 anni.

Dal 4 al 5 marzo in circa 36 ore è caduta una quantità di neve da record. A Zurigo sono stati misurati 54 cm, a San Gallo addirittura 60 cm e a Basilea 49 cm. Anche la regione dell'aeroporto di Kloten si è ritrovata con 45 cm di neve fresca, un'eccezione assoluta per la pianura.

Le conseguenze sono state notevoli: caos su strade e ferrovie, soppressione dei trasporti pubblici in diverse città e chiusura temporanea dell'aeroporto di Basilea-Mulhouse. Gli alberi caduti hanno bloccato le vie di comunicazione e in molti luoghi non ha funzionato nulla.

Un raro evento meteorologico

La ragione del tempo estremo è stata una rara situazione meteorologica. Secondo MeteoNews, l'aria fredda polare al suolo ha incontrato l'aria mite e umida dell'Atlantico in quota.

Questa controcorrente ha fatto sì che le precipitazioni sull'Altopiano centrale si scaricassero e rimanessero sotto forma di neve.

L'aspetto particolarmente insolito è che, mentre le pianure erano coperte di neve, le Alpi ne hanno visto una quantità significativamente inferiore in alcuni punti.

Un record che resiste ancora oggi

Le quantità misurate sono ancora tra le più alte mai registrate a marzo in città come Zurigo, Basilea e San Gallo.

In alcuni luoghi sull'Altopiano centrale è caduta una quantità di neve dieci volte superiore a quella che le stazioni sciistiche producono artificialmente durante l'inverno.

Uno studio dell'ETH fornisce anche un confronto sorprendente: il conseguente scioglimento della neve avrebbe potuto coprire quasi tutto il fabbisogno idrico della Svizzera per un anno.

L'evento del 2006 rimane un esempio impressionante di quanto l'inverno possa colpire violentemente il nostro Paese anche a marzo.

Ecco le immagini da Zurigo e Basilea (audio e testo in tedesco):