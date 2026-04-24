L'oro rimane un bene rifugio per gli investitori. Sven Hoppe/dpa

Nel pieno delle tensioni geopolitiche, l'oro si conferma ancora una volta un bene rifugio. Anche la BNS ne beneficia chiaramente. Ma cosa ci riserva il futuro? Un esperto analizza la situazione.

Hai fretta? blue News riassume per te L'aumento del prezzo dell’oro dovrebbe sostenere il risultato della BNS nel primo trimestre del 2026, con un contributo stimato di circa 8 miliardi di franchi.

Nonostante le oscillazioni nel breve periodo, l'oro continua a essere considerato un bene rifugio molto ricercato nei momenti di crisi.

Secondo gli esperti, il metallo giallo presenta ancora margini di crescita, mentre gli altri metalli preziosi risultano più legati all’andamento economico e quindi più volatili. Mostra di più

Nonostante le turbolenze geopolitiche ed economiche, sui mercati restano un punto fermo: i metalli preziosi. In particolare il prezzo dell'oro è in crescita, con effetti positivi anche per la Banca nazionale svizzera (BNS).

Giovedì la BNS ha presentato i risultati finanziari del primo trimestre 2026: l'istituto bancario ha registrato una perdita di 0,5 miliardi di franchi, imputabile principalmente alle posizioni in valuta estera.

Un risultato in linea, se non al di sotto, della previsione di UBS che stimava una perdita di circa 1 miliardo. Alla base di questa previsione c'era soprattutto l'andamento dell'oro.

Infatti, secondo UBS, il rincaro del metallo giallo avrebbe dovuto contribuire in modo significativo al risultato trimestrale, con un impatto stimato attorno agli 8 miliardi.

E così è stato in parte: la plusvalenza di 7,8 miliardi derivante dalle riserve auree ha compensato il saldo negativo di 8,2 miliardi generato appunto dalle posizioni in valuta estera.

Ma l'oro è davvero un'ancora sicura mentre l'economia globale resta agitata?

blue News ha posto la domanda a Matthias Geissbühler, Chief Investment Officer di Raiffeisen.

Oro ai massimi storici

«Il prezzo dell'oro ha fatto un vero e proprio giro sulle montagne russe quest'anno. Alla fine di gennaio, il prezzo è salito a oltre 5'500 dollari per oncia, un massimo storico».

Con l'inizio della guerra in Iran ha perso nuovamente valore e a volte è sceso sotto i 4'500 dollari per oncia: «Il motivo è stato il forte aumento dei prezzi dell'energia, che ha portato a un aumento dei tassi di interesse e a un temporaneo rafforzamento del dollaro». Tassi d'interesse più alti e un dollaro più forte sono un veleno per il metallo prezioso.

Ciononostante «dall'inizio dell'anno l'oro registra un rialzo di circa il 10%, confermandosi anche quest'anno tra le asset class più performanti».

Matthias Geissbühler è Chief Investment Officer di Raiffeisen. Raiffeisen

I tempi di crisi scuotono il prezzo dell'oro

In tempi di crisi diversi fattori possono influenzare l'andamento dei mercati: «Di norma, l'oro è considerato un bene rifugio nelle fasi di incertezza e una valida copertura a lungo termine contro l'inflazione». Da questo punto di vista, poco è cambiato.

«Ma con la guerra in Iran si è verificato un classico shock dell'offerta. L'aumento del prezzo del petrolio ha spinto al rialzo anche le aspettative di inflazione e i tassi d'interesse».

Avviso legale Il presente contributo ha uno scopo esclusivamente informativo e non costituisce una consulenza finanziaria. Le analisi e le valutazioni in esso contenute si basano su ricerche approfondite, ma non sostituiscono la valutazione individuale da parte di esperti. L'andamento dei mercati finanziari è influenzato da numerosi fattori, in parte imprevedibili. Gli investimenti in azioni, criptovalute e altri prodotti finanziari comportano dei rischi, tra cui la possibile perdita di capitale.

Tassi più elevati comportano maggiori costi opportunità, ovvero il costo di rinunciare a investimenti alternativi per detenere il metallo prezioso. «Questo ha portato a prese di profitto temporanee».

Ma Geissbühler sottolinea: «L'oro resta un bene rifugio. Oltre alle tensioni geopolitiche, anche l’aumento del debito pubblico rappresenta un rischio crescente per l'economia». In un contesto così incerto, il metallo giallo continua quindi a occupare un ruolo importante nei portafogli.

L'esperto resta inoltre ottimista sul futuro: «Vediamo ulteriore potenziale di crescita nei prossimi mesi. Il nostro obiettivo di prezzo è di 5'500 dollari per oncia, pari a un aumento di circa il 15% rispetto ai livelli attuali».

Oro sì, argento solo con cautela

Non si investe però solo in oro: esistono anche altri metalli preziosi come argento, platino o palladio, ma la loro dinamica è diversa: «Dal punto di vista degli investitori, l'oro resta al centro dell'attenzione. Gli altri metalli preziosi sono molto più volatili e maggiormente influenzati dall’andamento economico».

Geissbühler invita quindi alla prudenza quando si tratta di altre materie prime: più a lungo durerà il conflitto nello Stretto di Hormuz, maggiori saranno i rischi di interruzioni nelle catene di approvvigionamento.

Anche fertilizzanti, prodotti chimici e alluminio ne risentono. «Il conflitto ha già fatto aumentare i prezzi di diverse materie prime».