Orso nero nascosto sotto casa: il proprietario è in allarme 04.12.2025

Un uomo in California ha scoperto un coinquilino inaspettato: un orso nero di 250 chili si è creato la propria tana sotto casa sua.

Hai fretta? blue News riassume per te Un orso nero di 250 chili si è insediato sotto una casa in California.

L'animale vive lì da oltre una settimana e non sembra volersene andare.

Il proprietario della casa teme che l'orso possa reagire in modo aggressivo se dovesse avvicinarlo. Mostra di più

Nel mese di giugno, Ken J. Johnson ha scoperto che nell'intercapedine della sua casa ad Altadena, in California, regnava il caos. Alcuni mattoni erano stati divelti e l'area di accesso era distrutta.

Per capire cosa stesse accadendo, il 63enne ha installato una telecamera di sorveglianza, sperando di cogliere sul fatto il misterioso vandalo.

La scorsa settimana è arrivata la risposta: il 25 novembre Johnson ha scoperto che un orso nero di 250 kg aveva scelto proprio lo spazio sotto la sua casa come rifugio.

«È stata la prima cosa che ho visto appena sveglio, quando ho guardato il telefono», ha raccontato in un'intervista all'emittente «ABC» mercoledì. «La telecamera aveva registrato qualcosa e un orso era uscito allo scoperto».

«Non so se voglio che se ne vada»

L'intercapedine è uno spazio molto basso sotto un edificio, accessibile solo strisciando, usato principalmente per far passare tubature e cavi elettrici.

Da più di una settimana l'animale avrebbe ormai preso possesso della proprietà, e non sembrerebbe avere alcuna intenzione di andarsene: «Penso che più rimane lì, più si sentirà a suo agio, e allora non ne usciremo più», spiega Johnson.

Nel frattempo l'uomo ha chiesto consigli al dipartimento della pesca e della fauna selvatica della California e alle forze dell'ordine.

Il piano sarebbe quello di chiudere l'accesso con dei sacchi di sabbia. Ma Johnson non è del tutto convinto: «Ieri ho pensato: "Non so se voglio davvero che se ne vada". E se dovesse andare nel panico? Potrebbe diventare ancora più irritabile».