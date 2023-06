Un orso si perde in un villaggio turistico vicino al Lago di Garda

Bär am Gardasee Mitten im Touristenort Arco beim Gardasee ist ein verängstigter Bär auf der Strasse herumgelaufen. Erst am vergangenen Wochenende sind zwei Bären in einer Gemeinde in der Nähe gesichtet worden. 14.06.2023

Nel centro della cittadina turistica di Arco, vicino al Lago di Garda, è stato visto un orso spaventato aggirarsi per le strade. Proprio lo scorso fine settimana, due altri plantigradi sono stati avvistati in un comune vicino.

Non hai tempo? blue News riassume per te Martedì mattina, un orso si è perso nella località turistica di Arco, in Trentino.

L'animale stava correndo in mezzo alla strada nel centro della città. Si dice che fosse spaventato e cercasse una via di fuga.

In Trentino è usuale incontrare degli orsi. Proprio lo scorso fine settimana, ne sono stati avvistati due in zona.

Ad aprile, un jogger è stato attaccato e ucciso da un orso bruno. Mostra di più

Ancora una volta un orso si è spinto nelle zone abitate intorno al Lago di Garda: martedì mattina il sindaco della cittadina turistica di Arco ha ricevuto decine di telefonate di cittadini preoccupati per aver visto l'animale correre in mezzo alla città.

Un automobilista è riuscito a filmare la scena. L'orso camminava in mezzo alla strada nel centro della città, apparentemente alla ricerca di una via di fuga. I funzionari del Dipartimento forestale locale hanno descritto l'animale come «smarrito e inquieto».

L'animale sembrava spaventato

Si ritiene che l'orso stesse cercando un modo per raggiungere una montagna vicino ad Arco quando si è perso nel villaggio. Ha ritrovato la strada verso la natura da solo. Un residente del luogo che ha osservato la scena ha dichiarato di aver avuto l'impressione che l'animale avesse paura.

La località di Arco si trova in Trentino, una provincia a nord del Lago di Garda. In passato si sono verificati ripetuti incidenti con orsi nelle aree abitate.

Altri avvistamenti durante il fine settimana

Solo lo scorso fine settimana, due orsi sono stati avvistati nel comune di Cavizzana. Uno di loro ha cercato di entrare in un contenitore per il compost protetto. Il secondo animale era probabilmente la madre.

All'inizio di aprile, un jogger è stato vittima dell'attacco di un orso in un bosco del Trentino. L'incidente ha scatenato un dibattito su come comportarsi con gli animali.

L'orso «problematico» dovrebbe essere ucciso

Il progetto di reintroduzione locale «Life Ursus», con il dichiarato «obiettivo di ripristinare una popolazione naturale di orsi autosufficiente», deve ora essere riconsiderato, chiede ad esempio il sindaco di Arco.

L'«orso problematico» JJ4, responsabile della morte del jogger, è stato catturato. Gli attivisti per i diritti degli animali hanno protestato con successo contro l'uccisione dell'animale inizialmente prevista: l'ordine di abbattimento è stato per il momento sospeso dal tribunale.

Gli attivisti per i diritti degli animali chiedono invece la creazione di corridoi per la fauna selvatica e la sensibilizzazione delle persone su come comportarsi con gli animali selvatici.