Pistorius è in prigione per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp. KEYSTONE/EPA/KEVIN SUTHERLAND

Il campione paralimpico sudafricano Oscar Pistorius verrà rilasciato anticipatamente dal carcere con la condizionale, dieci anni dopo aver ucciso la sua fidanzata Reeva Steenkamp, crimine che ha colpito il mondo intero, hanno dichiarato le autorità carcerarie.

«Il Dipartimento dei Servizi Correzionali (DCS) conferma la libertà condizionata per Oscar Leonard Carl Pistorius, a partire dal 5 gennaio 2024», ha dichiarato un portavoce del DCS.

Pistorius, come condizione per la concessione della libertà vigilata, dovrà sottoporsi «a una terapia per la gestione della rabbia a una sulla violenza contro le donne e svolgere servizi sociali», ha dichiarato alla stampa Rob Matthews, portavoce della famiglia Steenkamp.

SDA