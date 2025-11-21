Osservato un lupo mentre usa strumenti «umani» per pescare, ecco il video

NBC: Scientists in Canada have documented a wild wolf using a fishing net to get fish.



A young female wolf was caught on camera pulling a net to shore with her teeth and eating the catch, the first recorded case of a wolf using human tools in the wild.#Wildlife #Canada #Wolves pic.twitter.com/8SZhkUVKIm — Cyrus (@Cyrus_In_The_X) November 20, 2025

In un evento senza precedenti, i lupi di mare della British Columbia sono stati filmati mentre utilizzavano strumenti per recuperare trappole per granchi, dimostrando un'inaspettata capacità di apprendimento.

Hai fretta? blue News riassume per te Per la prima volta un lupo è stato osservato mentre usa degli strumenti per procurarsi del cibo, un comportamento che ha sorpreso gli scienziati.

L'animale è stato filmato mentre afferrava un galleggiante collegato a una trappola per granchi, trascinandolo a riva.

Ha poi tirato la corda fino a far emergere la trappola dal fondale, accedendo così al cibo contenuto al suo interno.

Un secondo lupo è stato filmato mentre replicava la stessa azione, suggerendo un possibile apprendimento sociale tra gli animali. Mostra di più

Un episodio straordinario è stato documentato dai ricercatori che studiano la fauna selvatica della British Columbia, in Canada.

Come riportano diversi siti online, tra cui quello di «GreenMe», per la prima volta un lupo è stato osservato mentre utilizzava una tecnica simile all'uso di strumenti per procurarsi del cibo, un comportamento che ha sorpreso gli scienziati.

Grazie a telecamere posizionate lungo la costa della Haíɫzaqv Nation è stato possibile filmare l'animale che afferrava un galleggiante collegato a una trappola per granchi, trascinandolo a riva.

Ha poi tirato la corda fino a far emergere la trappola dal fondale, accedendo così al cibo contenuto al suo interno. Questo comportamento ingegnoso ha ribaltato le ipotesi iniziali degli studiosi.

Possibile apprendimento sociale tra gli animali?

Inizialmente si pensava che i danni alle trappole, utilizzate per controllare la diffusione del granchio verde europeo, fossero causati da mammiferi marini. Invece le immagini hanno rivelato che era colpa dei lupi, in grado di raggiungere e recuperare le trappole collocate in acque più profonde.

Un secondo lupo è stato filmato mentre replicava la stessa azione, suggerendo un possibile apprendimento sociale tra gli animali.

I lupi di mare, un ecotipo del lupo grigio con una dieta legata alle risorse marine, mostrano un adattamento ecologico notevole, ma il recupero delle trappole rappresenta un ulteriore livello di ingegnosità.

I ricercatori ipotizzano che questo comportamento sia il risultato di un apprendimento graduale, iniziato con trappole esposte durante la bassa marea e progredito fino a comprendere l'associazione tra galleggiante, corda e cibo.

Questo processo di evoluzione cognitiva passo dopo passo è affascinante.

Il monitoraggio continua

La scoperta ha spinto il team a installare nuove telecamere per monitorare continuamente le trappole, al fine di comprendere la frequenza e le varianti di questo comportamento.

Questo episodio non solo amplia la comprensione delle capacità cognitive dei lupi, ma solleva nuove domande su come gli animali selvatici interagiscano con oggetti creati dall'uomo.

Gli scienziati vedono in questo evento solo l'inizio di una serie di scoperte che potrebbero rivelare ulteriori aspetti dell'intelligenza, dell'adattamento e dei comportamenti innovativi dei lupi.