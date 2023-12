Meta finisce nel mirino dei media spagnoli. Keystone

Prima azione giudiziaria congiunta della stampa spagnola contro un media sociale.

L'Information Media Association (AMI), organizzazione che rappresenta più di 80 testate giornalistiche, ha presentato una causa contro Meta, la società madre di Facebook e Instagram, per concorrenza sleale nel mercato pubblicitario.

Nella denuncia, i principali quotidiani spagnoli come El Pais , El Mundo, Abc e La Vanguardia sostengono che il colosso tecnologico ha violato in modo «massiccio» e «sistematico» – nel periodo compreso tra maggio 2018 e, almeno, luglio 2023 – le norme europee sulla protezione dei dati nella gestione dei suoi social network, condotta grazie alla quale ha acquisito un vantaggio fondamentale per attrarre investimenti pubblicitari consentendo annunci iper-personalizzati.

I media chiedono alla società presieduta da Mark Zuckerberg un risarcimento di 550 milioni di euro.

