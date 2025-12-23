  1. Clienti privati
Canton Obvaldo Un 17enne muore dopo una caduta con gli sci nel comprensorio di Melchsee-Frutt

SDA

23.12.2025 - 14:59

Il ragazzo stava scendendo da Bonistock a Bettenalp. (Foto d'archivio)
Il ragazzo stava scendendo da Bonistock a Bettenalp. (Foto d'archivio)
Keystone

Un 17enne è caduto domenica pomeriggio mentre sciava nel comprensorio di Melchsee-Frutt (OW), procurandosi delle ferite mortali. Lo riferisce oggi una nota della polizia cantonale obwaldese.

Keystone-SDA

23.12.2025, 14:59

23.12.2025, 15:27

Secondo le indicazioni delle forze dell'ordine, il giovane stava affrontando la discesa fra Bonistock e Bettenalp, su una pista nera, quando è caduto pesantemente dopo aver superato un dosso.

Il malcapitato, in pericolo di vita, è stato trasportato in elicottero presso un ospedale fuori cantone, dove però è deceduto a causa delle ferite riportate.

