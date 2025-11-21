  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Canton Obvaldo Fiamme in un capannone industriale a Giswil, una sessantina di persone sfollate

SDA

21.11.2025 - 09:36

Il capannone è andato completamente distrutto
Il capannone è andato completamente distrutto
Keystone

Sessantun persone sono state sfollate dalle loro abitazioni la scorsa notte a Giswil (OW) a causa di un incendio scoppiato in un attiguo capannone industriale. Non ci sono stati feriti, ma lo stabilimento è andato completamente distrutto.

Keystone-SDA

21.11.2025, 09:36

21.11.2025, 09:40

I pompieri sono stati allertati ieri sera verso le 23:00. Quando sono arrivati sul posto, il capannone era già completamente in preda alle fiamme, ha indicato oggi la polizia cantonale obvaldese. Il rogo è stato domato verso la 01:30.

L'incendio ha causato molto fumo. Dato che non era chiaro come il fuoco potesse propagarsi e v'era il rischio che una gru edile potesse ribaltarsi, i vigili del fuoco hanno sfollato gli abitanti delle case circostanti. Le 61 persone hanno potuto organizzarsi autonomamente per trovare un alloggio o sono state ospitate dal Comune, viene ancora precisato.

Le cause dell'incendio non sono ancora chiare e saranno oggetto di un'inchiesta della polizia cantonale e degli specialisti dell'Istituto forense di Zurigo. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Giswil, Sachseln (OW) e Sarnen.

I più letti

La Rocca celebra Barbara D'Urso e un messaggio infiamma il web: «Siamo solo amici?»
«Lara Gut-Behrami s'è impigliata in una porta, poi è caduta in modo violento»
Le gemelle Kessler, l'eredità segreta: donazioni milionarie e un pacco misterioso
Maria De Filippi accende la miccia e Gemma perde la testa: caos totale a «Uomini e Donne»
Famiglia tedesca muore in un incidente, il loro cane scompare senza lasciare traccia

Altre notizie

Emirati Arabi Uniti. Un caccia indiano si schianta a Dubai durante uno show aereo

Emirati Arabi UnitiUn caccia indiano si schianta a Dubai durante uno show aereo

Per più «fiducia e trasparenza». Dopo il caso Israele si vuol cambiare il sistema di voto all'Eurovision

Per più «fiducia e trasparenza»Dopo il caso Israele si vuol cambiare il sistema di voto all'Eurovision

Era il 22 novembre 1975. Felipe VI presiede le celebrazioni per i 50 anni della monarchia in Spagna

Era il 22 novembre 1975Felipe VI presiede le celebrazioni per i 50 anni della monarchia in Spagna