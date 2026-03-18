Le cabine della funivia Engelberg-Titlis Express partono dalla stazione a valle di Engelberg. KEYSTONE

La cabina di una cabinovia è precipitata questa mattina nel comprensorio sciistico di Engelberg, nel Canton Obvaldo. Un portavoce degli impianti di risalita del Titlis ha confermato a Keystone-ATS informazioni pubblicate dal «Blick» online.

Hai fretta? blue News riassume per te Nella stazione sciistica di Engelberg, una cabinovia è precipitata a causa del forte vento e si è ribaltata più volte su un pendio innevato.

Sono in corso le operazioni di soccorso; almeno una persona è rimasta ferita, ma mancano ancora dettagli precisi sull'identità degli occupanti.

La funivia in questione è stata prodotta dall'azienda svizzera Garaventa ed è entrata in funzione nel 2015. Mostra di più

La polizia cantonale nidvaldese, responsabile della questione, ha confermato «un incidente», senza fornire maggiori precisazioni. Sono in corso le operazioni di soccorso, a cui sta partecipando anche il servizio di soccorso aereo Rega.

Un video pubblicato sul portale del «Blick» mostra la cabina che precipita lungo un pendio innevato.

Un altro video, girato da un lettore-reporter di 20 Minuten, mostra invece una persona a cui viene praticata la rianimazione. Almeno una persona sembra dunque essere rimasta ferita nell'incidente, ma non ci sono ancora informazioni ufficiali.

C'era molto vento, cabine fermate

Un testimone oculare ha raccontato al Blick: «Hanno tentato di rianimare qualcuno per almeno 30 minuti». La scena era scioccante. «C'era molto vento. Poi c'è stato uno scossone e il cavo si è mosso», ha descritto. Poi la cabina è crollata.

Un altro testimone oculare ha riferito a «20 Minuten» che dagli altoparlanti è stato diffuso un annuncio in cui si affermava che i passeggeri nelle gondole ferme erano al sicuro, che ci sarebbe voluto ancora un po' di tempo e che dovevano mantenere la calma.

Il produttore è un'azienda svizzera

Secondo l'«Obwaldner Zeitung», la cabinovia monocavo con cabine da 8 persone del comprensorio sciistico di Titlis-Engelberg è stata prodotta da Garaventa. Il portale skiresort.ch afferma che l'impianto è entrato in funzione nel 2015.

Garaventa è un'azienda svizzera che fa parte del gruppo austriaco Doppelmayr dal 2002. Secondo quanto dichiarato dall'azienda, vanta oltre 100 anni di esperienza nella costruzione di funivie in tutto il mondo.

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