Canton Obvaldo Caduta mortale sul Wissberg per un pilota di parapendio

SDA

2.9.2025 - 16:57

L'inchiesta è affidata alla polizia cantonale di Obvaldo (foto simbolica)
L'inchiesta è affidata alla polizia cantonale di Obvaldo (foto simbolica)
Keystone

Un pilota di parapendio è morto oggi in seguito a una caduta avvenuta domenica in territorio di Engelberg (OW). Soccorso dalla Rega, era stato elitrasportato in un ospedale fuori cantone.

Keystone-SDA

02.09.2025, 16:57

02.09.2025, 17:13

Il pilota quarantottenne si trovava sul versante sudoccidentale del Wissberg in procinto di decollare, quando, per ragioni ancora ignote, è precipitato in un dirupo. Lo riferisce la polizia cantonale in una nota odierna.

In seguito alle gravi ferite riportate, oggi è sopraggiunto il decesso. Per chiarire i fatti è stata aperta un'inchiesta penale dalle forze dell'ordine obvaldesi, sotto la guida del Ministero pubblico della Confederazione.

