Il luogo dell'incidente. Keystone

Un pilota di parapendio e il suo passeggero sono morti in un incidente avvenuto ieri, mercoledì, pomeriggio a Engelberg (OW).

Nella zona chiamata Worbi il parapendio tandem è finito contro il cavo utilizzato per il trasporto del fieno, ha spiegato oggi la polizia cantonale. Pilota e passeggero sono quindi precipitati per 80 metri, finendo in un'area rocciosa. Entrambi sono deceduti sul posto.

Il pilota era un 35enne del canton Nidvaldo e il passeggero un 28enne di nazionalità britannica e israeliana. Sul posto sono intervenute diverse unità di soccorso, incluse Rega, Swiss Helicopter e polizia cantonale.

liku, ats