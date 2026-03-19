Il presidente del CdA degli impianti di Titlis Hans Wicki (foto d'archivio). KEYSTONE

Il presidente del consiglio d'amministrazione degli impianti di risalita del Titlis, Hans Wicki, ha dichiarato in un'intervista al «Tages-Anzeiger» che ieri, mercoledì, al momento dell'incidente alla cabinovia sopra Engelberg (OW) i dipendenti avevano deciso di parcheggiare le cabine a causa del forte vento.

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Proprio in quel frangente si è verificato l'incidente. I collaboratori hanno però agito in maniera corretta e conformemente alla formazione ricevuta. «Sono molto ben addestrati», ha dichiarato Wicki, che è anche presidente dell'associazione Funivie Svizzere e consigliere agli Stati (PLR/NW).

L'incidente rappresenta un duro colpo per gli impianti del Titlis e per l'intero settore, considerando che alla sicurezza viene data «la prima priorità».

Al contempo Wicki ha sottolineato che le funivie in Svizzera sono generalmente molto sicure ed episodi simili sono estremamente rari. «Quale sia stata la causa esatta verrà chiarito dall'inchiesta», ha aggiunto.

Ieri mattina una cabina del Titlis Express si è staccata, ribaltandosi poi più volte lungo un pendio nevoso. Una donna di 61 anni, l'unica che si trovava all'interno, è morta.

Oggi, giovedì, la cabinovia rimane chiusa tra Trübsee e Stand. Non è ancora chiaro quando riaprirà. Come alternativa è in funzione una funivia tra Trübsee e Engelberg-Stand, ha dichiarato a Keystone-ATS il portavoce degli impianti di risalita del Titlis Fabian Appenzeller.