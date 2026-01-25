Canton ObvaldoSciatore muore sulle piste di Melchsee-Frutt dopo la scontro con uno snowboarder
Uno sciatore 41enne ha perso la vita ieri mattina sulle piste di Melchsee-Frutt, nel Canton Obvaldo, in una collisione con uno snowboarder. Quest'ultimo e un bambino, figlio della vittima, hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in elicottero negli ospedali della zona.
Lo rende noto oggi la polizia cantonale, precisando che il Ministero pubblico ha avviato un procedimento penale. Sul posto, oltre ai soccorritori e al servizio piste, sono intervenuti diversi elicotteri e la polizia cantonale.