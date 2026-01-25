  1. Clienti privati
Canton Obvaldo Sciatore muore sulle piste di Melchsee-Frutt dopo la scontro con uno snowboarder

SDA

25.1.2026 - 12:03

Collisione mortale sulle piste di Melchsee-Frutt (OW)
Collisione mortale sulle piste di Melchsee-Frutt (OW)
Keystone

Uno sciatore 41enne ha perso la vita ieri mattina sulle piste di Melchsee-Frutt, nel Canton Obvaldo, in una collisione con uno snowboarder. Quest'ultimo e un bambino, figlio della vittima, hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in elicottero negli ospedali della zona.

Keystone-SDA

25.01.2026, 12:03

25.01.2026, 12:27

Lo rende noto oggi la polizia cantonale, precisando che il Ministero pubblico ha avviato un procedimento penale. Sul posto, oltre ai soccorritori e al servizio piste, sono intervenuti diversi elicotteri e la polizia cantonale.

