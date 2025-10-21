Le iniezioni dimagranti come Ozempica possono causare effetti colaterali anche gravi. KEYSTONE

Emergono nuovi effetti collaterali causati dalle iniezioni dimagranti come Ozempica e WeGovy. Alcuni di questi farmaci possono addirittura rendere vani i controlli tramite PET-CT per scoprire eventuali tumori. Ecco cosa si sa.

Il dottor Peter Strouhal, direttore medico di Alliance Medical Ltd nel Regno Unito, lancia l'allarme di un nuovo effetto collaterale, molto pericoloso: l'uso di questi farmaci può interferire con le scansioni PET-TAC.

Queste sono usate per individuare il cancro e malattie infiammatorie.

Nei pazienti che assumono Ozempic e simili, i medici hanno però osservato che possono mascherare i segni del cancro o far sembrare malati i tessuti sani. Mostra di più

Da guance cadenti e rutti sulfurei a seno svuotato e gravidanze inaspettate, gli effetti collaterali dei farmaci dimagranti come l'Ozempic vanno da lievi a strani, ma anche a pericolosi.

Non si tratta degli unici effetti collaterali ai quali deve rispondere il popolare farmaco usato come dimagrante. blue News ha già riportato delle oltre 1'800 cause legali, per quasi 2 miliardi di dollari, di cui è accusato il produttore del medicamento, Novo Nordisk, per problemi di paralisi gastrica, perdita della vista e altri effetti collaterali gravi.

Come riportato dal «New York Post», una nuova ricerca suggerisce che questi farmaci molto popolari potrebbero anche compromettere l'accuratezza delle scansioni di imaging medico, interferendo con la capacità dei dottori di individuare malattie gravi, persino mortali.

Gli esperti affermano che ciò potrebbe causare ritardi nella diagnosi e nel trattamento di alcuni pazienti, mentre altri potrebbero essere sottoposti a esami e procedure di cui non avrebbero bisogno.

Questi farmaci imitano un ormone naturale chiamato GLP-1 (semaglutide) che aiuta a regolare il livello di zucchero nel sangue e l'appetito. Inoltre stimolano la produzione di insulina, rallentano la digestione e prolungano il senso di sazietà, aiutando le persone a dimagrire in tempi record.

Scansioni PET-TAC meno attendibili

Sebbene questi cambiamenti biologici possano migliorare la salute, possono interferire con le scansioni PET-TAC, uno strumento utilizzato dai medici per individuare il cancro e le malattie infiammatorie.

PET-CT (foto d'archivio) KEYSTONE

Le scansioni PET-TAC combinano due potenti strumenti di imaging per fornire un quadro dettagliato di ciò che accade nel corpo. La scansione PET utilizza una sostanza radioattiva chiamata FDG che viaggia attraverso il flusso sanguigno e viene assorbita dai tessuti.

Le cellule tumorali e altre cellule anomale, come quelle coinvolte nell'infiammazione, assorbono più FDG perché hanno un tasso metabolico più elevato, secondo UConn Health.

Lo scanner PET rileva le radiazioni emesse dall'FDG, creando immagini che evidenziano dove si è accumulata la sostanza.

La TAC, invece, fornisce immagini dettagliate di organi, ossa e tessuti. Quando combinate, le scansioni PET-TAC rivelano l'attività metabolica del corpo e la sua anatomia fisica, aiutando i medici a formulare diagnosi e a monitorare la risposta dei pazienti al trattamento.

Tuttavia, nei pazienti che assumono GLP-1, i medici hanno osservato modelli insoliti di FDG, ovvero punti caldi nel corpo che possono mascherare i segni del cancro o far sembrare malati i tessuti sani.

«Abbiamo notato un assorbimento insolito in uno dei nostri pazienti trattati con un agonista del GLP-1, il che ha portato a una revisione più ampia all'interno della nostra rete», ha dichiarato in un comunicato il dottor Peter Strouhal, direttore medico di Alliance Medical Ltd nel Regno Unito e autore principale del nuovo studio, come riportato da «Independent».

1 su 8 negli Stati Uniti usa il farmaco per dimagrire

Negli Stati Uniti, circa 1 adulto su 8 dichiara di aver utilizzato un farmaco GLP-1 come Ozempic, Wegovy o Mounjaro, secondo un sondaggio condotto nel 2024 dalla Kaiser Family Foundation.

The FT also claims that 1 in 8 Americans are using Ozempic, but they base this claim on a Kaiser Family Foundation “health panel” which is an online/phone poll of 1200 people. Epic Research, a linked study of millions of health records, estimates 1.7% of people used it in 2022. pic.twitter.com/IARsqAq2Xd — Stuart Gilmour (@drStuartGilmour) October 5, 2024

«Riconoscere l'assorbimento caratteristico associato agli agonisti del GLP-1 aiuta a evitare ansie e interventi inutili, garantendo ai pazienti di ricevere le cure giuste, al momento giusto, senza deviazioni o dubbi», ha affermato Strouhal.

La medicina nucleare alla ricerca di più prove

La loro ricerca è stata presentata martedì al 38° Congresso annuale dell'Associazione europea di medicina nucleare. Guardando al futuro, il team intende ampliare la raccolta dati coinvolgendo un numero maggiore di centri di imaging, al fine di raccogliere prove più solide per le future linee guida nazionali.

Il team mira inoltre a collaborare a livello internazionale, affinché i pazienti di tutto il mondo possano beneficiare di interpretazioni PET-CT coerenti e affidabili.

Intanto i farmaci per dimagrire spopolano

Quello legato a questi farmaci è diventato un affare da decine di miliardi, dove non mancano i prodotti falsi, già in vendita nel web.

Una vera è propria miniera d'oro, anzi un filone al quale i pazienti potrebbero essere lagati a vita, come suggerisce lo studio del team guidato da Han Wu e Wenjia Yang dell'Ospedale del Popolo dell'Università di Pechino: «La terapia potrebbe durare per tutta la vita».