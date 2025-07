È morto Ozzy Osbourne, addio al «Principe delle tenebre»

Il cantautore britannico Ozzy Osbourne in una foto del 1985 (a sinistra), e in un'altra del 2000. KEYSTONE

Se ne va con un inchino il figlio «maledetto» più famoso di Birmingham: Ozzy Osbourne, The Prince Of Darkness, l'icona vivente del rock, il padrino del metal, che per oltre mezzo secolo ha urlato in faccia al mondo la sua follia e il suo genio senza batter ciglio si è spento oggi all'età di 76 anni.

Ozzy Osbourne non c’è più. Il leggendario cantante britannico, diventato celebre come frontman dei Black Sabbath e simbolo assoluto del rock duro, è morto all’età di 76 anni.

A darne notizia è stata la sua famiglia, come riporta The Guardian, che ha parlato di una perdita «impossibile da esprimere a parole». Osbourne si è spento circondato dai suoi cari. Le cause del decesso non sono state comunicate, ma da tempo l’artista combatteva contro gravi problemi di salute, tra cui una forma di Parkinson e numerosi interventi chirurgici.

Da tuttofare a icona dell'heavy metal

Al secolo John Michael Osbourne, nato il 3 dicembre del 1948 in un sobborgo operaio dell'Inghilterra postbellica, Ozzy cresce in mezzo alle ristrettezze e alla noia. Quarto di sei figli (due fratelli: Paul e Tony; tre sorelle: Jean, Iris e Gillian), le sue condizioni familiari sono disagiate e ha problemi di linguaggio, essendo dislessico e balbuziente. Ma è dal disagio che germoglia il seme di una rivoluzione.

Abbandonata la scuola, all'età di quindici anni comincia a praticare vari lavori: operaio edile di cantiere, idraulico, attrezzista, operaio in una fabbrica di auto e macellaio presso un mattatoio, ma non si sente portato per questi mestieri. E così, insieme a Tony Iommi (uno dei compagni di scuola che più detestava), Geezer Butler e Bill Ward fonda i Polka Tulk Blues Band che in futuro, dopo alcuni cambi di nome e di membri, si danno il nome di Black Sabbath, dal titolo americano del film di Mario Bava «I tre volti della paura».

Con loro scrive pagine leggendarie dell'heavy metal: «Paranoid», «War Pigs», «Iron Man». Suoni oscuri, riff inquietanti e testi che parlano di guerra, alienazione, incubi e stregoneria. Il 13 febbraio 1970, con l'omonimo album d'esordio, nasce il metal. E Ozzy ne diventa la voce più iconica.

Una vita al limite

Il successo arriva a braccetto con i demoni. Ozzy li abbraccia e non si tira indietro. Diventa l'incarnazione stessa dell'eccesso: alcol, Lsd, cocaina, la sua vita è un trip continuo. Famosa è l'aneddotica, leggendaria la follia. Sniffa formiche sul marciapiede in tour con i Mötley Crüe (insieme a Nikki Sixx, in una delle sfide tossiche più assurde della storia del rock), morde la testa a un pipistrello lanciato sul palco, scambiandolo per un pupazzo (spoiler: non lo era).

Scene al limite tra l'horror e il surreale che ne fanno un'icona pop prima ancora che Mtv lo consacri con «The Osbournes», la prima rock-reality serie del piccolo schermo.

La rinascita da solista

Cacciato dai Sabbath nel 1979 per abuso di sostanze, Ozzy colto da psicosi maniaco-depressiva, si rinchiude in una stanza d'albergo a Los Angeles e rimane lì per poco meno di un anno a bere e drogarsi, disperato per la fine della sua avventura con la band, riducendosi l'ombra di se stesso. Ripresosi, Ozzy, con il supporto della futura moglie Sharon Arden, figlia di Don, manager dei Black Sabbath, decide di formare nuovamente un progetto solista.

Con lui, un giovane chitarrista destinato a diventare leggenda, Randy Rhoads. «Blizzard of Ozz» e «Diary of a Madman» rilanciano la sua carriera. La voce graffiante, i testi gotici e deliranti, lo stile inconfondibile lo impongono come uno dei più grandi frontman della storia.

Anche dopo la tragica morte di Rhoads, scomparso prematuramente a 25 anni in un incidente aereo, Ozzy continua a incidere album fondamentali come «No More Tears» e «Ozzmosis», portando con sé una generazione di fan e un altro mitico chitarrista, «Zakk Wylde».

Il 5 luglio scorso, meno di tre settimane fa, era tornato brevemente sul palco per un concerto d’addio insieme ai Black Sabbath, chiudendo idealmente un cerchio iniziato più di cinquant’anni prima. «Non potete immaginare come mi sento dopo sei anni di stop», aveva detto al pubblico. Un ultimo grazie, prima del silenzio.