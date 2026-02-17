Padre e figlia discutono su Trump, poco dopo lei muore... è stato un incidente?

La britannica Lucy Harrison è stata uccisa con un colpo di pistola nel gennaio 2025: se sia stato intenzionale o meno è attualmente oggetto di discussione in tribunale. Cheshire Police

La morte di una giovane donna britannica in Texas solleva molti interrogativi: poco dopo una discussione su Donald Trump, il padre l'ha condotta in una stanza per mostrarle una pistola che pochi secondi dopo ha sparato un colpo. Il decesso è adesso all'esame del tribunale britannico.

Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Una donna britannica di 23 anni sarebbe stata uccisa dal padre il 10 gennaio 2025 in Texas.

In tribunale è emerso che prima dell'incidente mortale c'è stata un'accesa discussione su Donald Trump.

Il padre ha spiegato alla corte che voleva mostrare alla figlia la sua pistola quando improvvisamente è partito un colpo. Mostra di più

Una donna britannica di 23 anni è stata uccisa dal padre in Texas, poco dopo un'accesa discussione su Donald Trump. La notizia è stata resa nota nel corso di un'udienza presso la Coroner’s Court nella tradizionale contea del Cheshire, nel nord-ovest dell'Inghilterra.

Lucy Harrison, di Warrington, è morta per un colpo di pistola al petto il 10 gennaio 2025 a Prosper, vicino a Dallas. Le autorità statunitensi hanno indagato sul caso come possibile omicidio colposo, ma non hanno sporto denuncia contro il padre Kris Harrison, a differenza dalla procura pubblica britannica.

In tribunale, l'amico di Harrison, Sam Littler, ha descritto come ci sia stata una «grande discussione» sul presidente americano, che stava per insediarsi per la seconda volta, la mattina del giorno della sua morte. Littler ha anche detto che Lucy si arrabbiava spesso quando il padre parlava del suo possesso di armi, come riportato dalla BBC.

Secondo Littler, durante la discussione Lucy ha chiesto al padre: «Come ti sentiresti se fossi io la ragazza in questa situazione e fossi stata aggredita sessualmente?». Harrison ha risposto che aveva altre due figlie e che la cosa non lo avrebbe infastidito «più di tanto».

«Ho sentito improvvisamente un forte botto»

Poco prima di partire per l'aeroporto, il padre ha condotto la figlia in camera da letto. Pochi secondi dopo, è partito un colpo. «Lucy era distesa sul pavimento [...] e Kris non faceva altro che urlare», ha detto Littler.

In una dichiarazione scritta, Harrison ha spiegato che voleva mostrare alla figlia una Glock 9 mm che aveva comprato per un «senso di sicurezza». «Mentre sollevavo la pistola, ho sentito improvvisamente un forte botto. [...] Lucy è caduta immediatamente». Non ricordava se il suo dito fosse sul grilletto.

Harrison ha anche dichiarato di aver avuto una ricaduta quel giorno e di aver bevuto circa 500 ml di vino bianco. I video di sorveglianza lo mostrano mentre acquista due confezioni di Chardonnay.

Ha dichiarato tramite i suoi avvocati: «Non passa giorno in cui non senta il peso di questa perdita». L'udienza prosegue mercoledì.