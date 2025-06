Un'auto parcheggiata in estate si riscalda rapidamente. Symbolbild: Keystone

Gli agenti di polizia di una cittadina slovacca liberano un bambino di sette anni da un'auto parcheggiata sotto il caldo estivo. Il padre, infastidito, lo aveva lasciato in estremo pericolo.

DPA dpa

In Slovacchia, un padre ha lasciato il figlio di sette anni in un'auto calda nel parcheggio di un supermercato.

Lo ha annunciato venerdì la polizia della città di Nitra sulla sua pagina Facebook.

Gli agenti hanno liberato il bambino dopo che alcuni passanti si sono accorti delle sue grida disperate di aiuto.

Inzuppato di sudore e arrossato

Secondo la dichiarazione delle forze dell'ordine, il ragazzo si era già tolto la maglietta, era inzuppato di sudore e gravemente arrossato.

Ma è riuscito a comunicare con gli agenti, che hanno sfondato il finestrino laterale anteriore per liberarlo.

Ricovero non necessario

Il medico d'urgenza, allertato dalla polizia, ha gradualmente raffreddato il bambino. Solo dopo aver prestato le prime cure è stato stabilito che il ricovero in ospedale non era necessario.

Il padre ha voluto punire il figlio

Il motivo addotto dal padre, che nel frattempo era arrivato al parcheggio, ha stupito le forze dell'ordine.

Aveva litigato con il figlio e lo aveva lasciato in macchina come punizione per la sua disobbedienza. Nel frattempo era andato a fare shopping con la sorella.

La polizia municipale ha consegnato il caso a quella di Stato per le indagini penali contro il genitore.