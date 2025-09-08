Il padre di famiglia Tom Philips era ricercato dalla polizia da quattro anni. Ha rapito i suoi tre figli. Police NZ

Un padre si nasconde con i suoi figli per anni nella remota natura selvaggia della Nuova Zelanda. Una foto che li ritrae in tenuta mimetica fa il giro del mondo. La ricerca s'è conclude tragicamente.

Hai fretta? blue News riassume per te In Nuova Zelanda, Tom Phillips, che si era nascosto con i suoi tre figli dal 2021, è stato ucciso in una sparatoria con la polizia dopo aver sparato a un agente.

Un bambino era con lui ed è rimasto illeso, mentre continuano le ricerche degli altri due figli.

Phillips era ricercato, tra l'altro, per gravi reati di violenza e armi. La madre dei bambini ha espresso sollievo per la fine della fuga, ma si è rattristata per il tragico esito. Mostra di più

Per quasi quattro anni, un uomo si è nascosto con i suoi tre figli nella natura selvaggia della Nuova Zelanda. La sua fuga si è conclusa fatalmente.

Durante un'operazione di polizia a Piopio, nell'Isola del Nord dello Stato del Pacifico, l'uomo ha aperto il fuoco contro gli agenti dopo un inseguimento ed è stato ucciso da questi ultimi, davanti a uno dei suoi figli.

Un agente di polizia è stato colpito alla testa e ha dovuto subire un intervento chirurgico d'urgenza. Gli altri due bambini, un maschio e una femmina, sono ancora dispersi e li stanno cercando.

Padre rapisce i figli dopo una discussione nel 2021

Il caso ha fatto notizia più volte nel corso degli anni. Tom Phillips ha rapito i suoi figli nel dicembre 2021 - all'epoca avevano otto, sette e cinque anni - dopo una lite familiare e si è nascosto con loro nelle foreste remote della regione di Waikato.

Ciò ha fatto seguito a una disputa per la custodia dei figli presso il tribunale di famiglia dopo la separazione dei genitori. Nonostante diversi avvistamenti e segnalazioni, Phillips non è stato ritrovato per anni.

Nell'ottobre 2024, alcuni cacciatori di cinghiali hanno avvistato la famiglia sulle colline a sud di Marokopa, ma solo da lontano. Hanno scattato una foto che ha fatto il giro del mondo: si vedono i bambini, vestiti in mimetica e con grandi zaini, che seguono il padre.

I ragazzi hanno parlato brevemente con i cacciatori e hanno chiesto «Chi sa che siamo qui?», come riportato da Radio New Zealand. È stata la prima volta in tre anni che i tre bambini sono stati visti insieme.

Aiuto dall'esterno?

Nonostante elicotteri, squadre di ricerca e persino un'ingente ricompensa offerta, Phillips è riuscito a sfuggire ai cercatori. La polizia sospetta che semplicemente conoscesse troppo bene il terreno remoto e accidentato dato che aveva vissuto nella regione per tutta la vita.

Si presume anche che abbia ricevuto aiuto da altre persone.

Ma ci sono stati alcuni brevi avvistamenti inquietanti: un uomo mascherato che faceva acquisti in un negozio di ferramenta a Hamilton, segnalazioni di un SUV rubato vicino a Kawhia e un video di sorveglianza sfocato di un furto in un supermercato a Piopio.

La polizia è stata chiamata per un furto a mano armata in una fattoria. Sul posto, gli agenti si sono imbattuti in un uomo e in un bambino che sono poi fuggiti su un quad.

I colpi fatali sono stati sparati durante il successivo inseguimento. Non è chiaro dove siano gli altri due bambini.

Dove sono gli altri bambini?

«Stiamo svolgendo indagini urgenti per trovare gli altri figli di Tom Phillips, per i quali siamo molto preoccupati», ha dichiarato la polizia.

«Il terreno qui è aspro e accidentato. Le temperature scenderanno a zero stanotte», ha dichiarato il vice capo della polizia Jill Rogers. «Tutto questo deve finire adesso».

Il bambino trovato sulla scena dello scontro a fuoco sta ricevendo cure approfondite. L'incidente è stato «profondamente traumatizzante» per tutte le persone coinvolte, ha detto Rogers.

La reazione sollevata della madre

«Questa è una notizia devastante per la famiglia di Tom Phillips e l'esito che nessuno voleva». La madre dei bambini ha dichiarato ai media neozelandesi di essere profondamente sollevata dal fatto che le sofferenze dei suoi figli siano terminate.

«Ci sono mancati dolorosamente ogni giorno per quasi quattro anni e non vediamo l'ora di riaccoglierli a casa con amore e cura», ha sottolineato la donna,

«Allo stesso tempo, siamo rattristati dal corso degli eventi di oggi. La nostra speranza è sempre stata che i bambini potessero tornare in modo pacifico e sicuro».