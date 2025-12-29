Un padre ha ritrovato dopo poche ore la figlia rapita nello Stato americano del Texas grazie alla funzione di localizzazione del suo smartphone (immagine simbolica) IMAGO/imagebroker

Una ragazza di 15 anni ha fatto una passeggiata con il suo cane il giorno di Natale ed è stata rapita. Il padre ha utilizzato il sistema di localizzazione del cellulare e poco dopo è riuscita a salvarla dalle mani del rapitore.

Hai fretta? blue News riassume per te Il giorno di Natale, una ragazza di 15 anni è scomparsa in un sobborgo di Houston, in Texas, mentre portava a spasso il cane.

Il padre è riuscito a rintracciarla in una zona remota grazie alla funzione di controllo parentale dello smartphone.

Ore dopo, l'uomo ha trovato la figlia e il cane in un pick-up, insieme al rapitore. Mostra di più

Il caso di rapimento avvenuto nel sobborgo di Porter, vicino a Houston, nello Stato americano del Texas, sta facendo scalpore.

Un padre è riuscito a liberare la figlia dalle mani di un rapitore a Natale, dopo aver rintracciato la ragazza di 15 anni utilizzando la funzione di localizzazione del suo smartphone.

Secondo il quotidiano britannico «The Guardian» , l'adolescente era andata a fare una passeggiata con il cane il giorno di Natale e non era tornata a casa all'ora concordata con i genitori.

Il padre aiuta la figlia a fuggire

Il padre ha utilizzato quindi la funzione di controllo parentale dello smartphone per localizzare il cellulare della figlia. Il segnale lo ha portato in un'area remota e parzialmente boscosa a tre chilometri di distanza, nella vicina contea di Harris.

Qui l'uomo ha trovato l'adolescente e il cane in un furgone, insieme a un uomo di 23 anni, parzialmente scarmigliato, secondo l'ufficio dello sceriffo della contea di Montgomery.

Il padre ha quindi aiutato la figlia a fuggire e ha immediatamente allertato la polizia.

La ragazza è rimasta fisicamente illesa

La ragazza è rimasta fisicamente illesa durante il rapimento. Secondo le autorità, l'aggressore l'aveva precedentemente minacciata con un coltello e trascinata via dalla strada.

Le dichiarazioni dei testimoni del rapimento hanno fornito indizi sul veicolo e sul rapitore. Grazie a questi, le forze dell'ordine sono riuscite ad arrestare l'uomo poco dopo.

Il rapitore è accusato di reati quali rapimento aggravato e reati sessuali contro minori. È ancora in custodia e la cauzione non è ancora stata fissata. Secondo la legge del Texas, i reati gravi di rapimento comportano una pena minima di cinque anni di carcere.