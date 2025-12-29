È successo in TexasPadre ritrova la figlia rapita grazie alla localizzazione dello smartphone
Bruno Bötschi
29.12.2025
Una ragazza di 15 anni ha fatto una passeggiata con il suo cane il giorno di Natale ed è stata rapita. Il padre ha utilizzato il sistema di localizzazione del cellulare e poco dopo è riuscita a salvarla dalle mani del rapitore.
Bruno Bötschi
29.12.2025, 17:29
Bruno Bötschi
Hai fretta? blue News riassume per te
Il giorno di Natale, una ragazza di 15 anni è scomparsa in un sobborgo di Houston, in Texas, mentre portava a spasso il cane.
Il padre è riuscito a rintracciarla in una zona remota grazie alla funzione di controllo parentale dello smartphone.
Ore dopo, l'uomo ha trovato la figlia e il cane in un pick-up, insieme al rapitore.
Il caso di rapimento avvenuto nel sobborgo di Porter, vicino a Houston, nello Stato americano del Texas, sta facendo scalpore.
Un padre è riuscito a liberare la figlia dalle mani di un rapitore a Natale, dopo aver rintracciato la ragazza di 15 anni utilizzando la funzione di localizzazione del suo smartphone.
Secondo il quotidiano britannico «The Guardian» , l'adolescente era andata a fare una passeggiata con il cane il giorno di Natale e non era tornata a casa all'ora concordata con i genitori.
Il padre aiuta la figlia a fuggire
Il padre ha utilizzato quindi la funzione di controllo parentale dello smartphone per localizzare il cellulare della figlia. Il segnale lo ha portato in un'area remota e parzialmente boscosa a tre chilometri di distanza, nella vicina contea di Harris.
Qui l'uomo ha trovato l'adolescente e il cane in un furgone, insieme a un uomo di 23 anni, parzialmente scarmigliato, secondo l'ufficio dello sceriffo della contea di Montgomery.
Il padre ha quindi aiutato la figlia a fuggire e ha immediatamente allertato la polizia.
La ragazza è rimasta fisicamente illesa
La ragazza è rimasta fisicamente illesa durante il rapimento. Secondo le autorità, l'aggressore l'aveva precedentemente minacciata con un coltello e trascinata via dalla strada.
Le dichiarazioni dei testimoni del rapimento hanno fornito indizi sul veicolo e sul rapitore. Grazie a questi, le forze dell'ordine sono riuscite ad arrestare l'uomo poco dopo.
Il rapitore è accusato di reati quali rapimento aggravato e reati sessuali contro minori. È ancora in custodia e la cauzione non è ancora stata fissata. Secondo la legge del Texas, i reati gravi di rapimento comportano una pena minima di cinque anni di carcere.