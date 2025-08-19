Padre si accorge di aver dimenticato le figlie in autogrill in Italia solo dopo 100 km

Le bambine sono state dimenticate all'autogrill Paganella Est. Screenshot Google Maps

Un padre ha lasciato le sue due figlie, di 8 e 10 anni, in un autogrill in Italia. Il francese si è accorto dell'accaduto solo dopo aver percorso quasi 100 chilometri, allertato dalla polizia.

Redazione blue News Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Due bambine di nazionalità francese sono state abbandonate in un autogrill vicino a Trento.

Il padre ha guidato per quasi 100 chilometri fino a quando la polizia lo ha raggiunto telefonicamente.

Le bimbe sono state assistite e infine riconsegnate ai genitori. Mostra di più

La settimana scorsa si è verificato un episodio insolito nel nord Italia. Un padre di nazionalità francese ha lasciato le sue due figlie in una stazione di servizio al ritorno dalle vacanze, senza rendersene conto.

Secondo i media italiani, si è accorto della scomparsa delle bambine solo dopo aver percorso circa 100 chilometri.

L'uomo stava viaggiando con le figlie dopo il weekend di Ferragosto e si è fermato per una breve pausa alla stazione di servizio Paganella Est, vicino a Trento.

Mentre beveva un caffè, le bimbe di 8 e 10 anni sono scese dall'auto senza farsi notare. Quando il padre è tornato ha proseguito il viaggio verso il Brennero senza voltarsi. Pensava che le figlie stessero dormendo sul sedile posteriore.

Quattro ore dopo, la famiglia si è riunita

Nel frattempo, le bambine si aggiravano sul posto, disorientate. I dipendenti della stazione di servizio le hanno notate e hanno informato la polizia stradale.

Pur non parlando italiano, le due bimbe conoscevano il numero di cellulare del padre. Questo ha permesso alla polizia di raggiungere l'uomo e di invitarlo a tornare indietro.

Gli agenti si sono occupati di loro fino all'arrivo dei genitori. Secondo una dichiarazione, «sono apparse tranquille» e sono state tenute occupate con delle attività ricreative. Sono stati informati anche la Procura della Repubblica e il Tribunale dei minori di Trento.

Dopo circa quattro ore, la madre, che era in vacanza in Italia separatamente dal padre, è arrivata all'area di sosta. Le bambine sono state infine riconsegnate ai genitori in tutta sicurezza.