Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti

Il padre di famiglia ha presentato un ricorso contro una diffida di 20 euro presso l'ufficio doganale principale di Lörrach - senza successo. KEYSTONE

Dopo aver fatto acquisti in Germania, un padre di Friburgo è stato sanzionato in dogana perché i suoi figli avevano mangiato due croissant. Il motivo? Non erano presenti nell'elenco delle esportazioni. L'uomo ha poi fatto ricorso contro la decisione.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo aver fatto acquisti in Germania, un padre di Friburgo ha ricevuto una multa in dogana perché i suoi figli avevano mangiato due croissant.

Dato che i beni consumati non sono esenti da IVA, ha dovuto pagare 20 euro.

L'uomo ha fatto ricorso contro la decisione, ma è stato respinto dall'ufficio doganale principale di Lörrach. Mostra di più

Un padre di Friburgo ha ricevuto una multa in dogana, dopo aver fatto acquisti in Germania. perché i suoi figli avevano mangiato due croissant.

In agosto Mehmet K.* aveva acquistato merce per un valore di oltre 300 euro (circa 278 franchi) in un supermercato e voleva farsi rimborsare l'IVA al ritorno in Svizzera, come riporta il quotidiano «Südkurier».

Alla dogana autostradale di Rheinfelden, tuttavia, un funzionario ha notato che due croissant mancavano dalla lista delle esportazioni. Poiché le merci per le quali viene richiesto il rimborso non possono essere consumate in Germania, K. ha ricevuto una multa di 20 euro.

Il padre di famiglia ha però poi presentato un ricorso all'ufficio doganale principale di Lörrach, ma senza successo. Secondo la lettera dell'autorità, l'uomo ha negato che, oltre i croissants, c'erano altri prodotti che mancavano dalla ricevuta di esportazione.