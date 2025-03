Le rive del Lemano, a Losanna Keystone

La Svizzera si classifica al 13esimo posto dei Paesi più felici del mondo. È quanto emerge dal World Happiness Report 2025, stilato dall'Università di Oxford, Gallup e dal Sustainable Development Solutions Network delle Nazioni Unite.

Keystone-SDA SDA

I Paesi nordici restano in cima alla lista, che analizza le informazioni disponibili per 147 nazioni. Al primo posto resiste, per l'ottavo anno consecutivo, la Finlandia, davanti alla Danimarca, all'Islanda e alla Svezia.

All'altro estremo della classifica, l'Afghanistan resta ultimo, confermando il suo status di Paese meno felice al mondo. Per quanto riguarda i Paesi vicini alla Svizzera, l'Italia si classifica al 40esimo posto, la Francia al 33esimo, la Germania al 22esimo e l'Austria al 17esimo.

Nel rapporto, diffuso nell'ambito della Giornata Internazionale della Felicità, a sorprendere è il Messico, salito di 15 posizioni rispetto alla misurazione presentata lo scorso anno, collocandosi al 10mo posto. Aspetti come la forza del supporto sociale e la struttura familiare sono stati fondamentali in questa ripresa.

Scendono gli Stati Uniti, classificatisi al 24mo rango, il risultato peggiore dal 2012, quando è stata creata questa graduatoria (allora erano 11esimi). Condividere i pasti è strettamente legato al benessere, scrivono gli autori, notando che il numero di persone che mangiano da sole negli Stati Uniti è aumentato del 53% negli ultimi due decenni.