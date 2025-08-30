«Si spera che grazie a questo la politica cambi», ha dichiarato Norma Listman, cofondatrice del movimento e chef di «Masala y Maíz», un ristorante stellato messicano che va controcorrente: «Paga quello che puoi». Ecco la storia di un esperimento davvero solidale, ma non solo.

A Città del Messico le tensioni causate dall'aumento vertiginoso del costo della vita, alimentate dall'afflusso di «nomadi digitali» americani ed europei, sono esplose.

Centinaia di chilangos hanno protestato nel fine settimana del 4 luglio, prendendo di mira sia le attività commerciali di proprietà straniera che quelle di ricchi messicani con atti di vandalismo per chiedere la fine della gentrificazione.

Saqib Keval e Norma Listman, gli chef visionari dietro il ristorante stellato Michelin «Masala y Maíz», stanno portando il loro modello «paga quanto puoi» ai chilangos della classe operaia stanchi degli expat che, con i loro dollari, fanno aumentare i costi.

Una piccola tendenza, che vorrebbe diventare virale

Ma c'è di più. Il 27 agosto i due hanno guidato oltre 15 ristoranti di Città del Messico, insieme ad alleati globali, in una coraggiosa presa di posizione contro la gentrificazione, sfidando il mondo della ristorazione a rendere il mangiare un diritto, non un privilegio.

«È un piccolo gesto con un grande impatto: un atto di ospitalità radicale e fiducia a cui le persone rispondono», dice Keval a «L.A. TACO.»

Come funziona

Più volte all'anno, ai clienti del ristorante viene offerto un menu con i piatti tipici messicani, africani e indiani, insieme a una busta in cui lasciare il pagamento che ritengono opportuno o accettabile.

Non ci sono conti da pagare né prenotazioni: gli ospiti devono mettersi in fila e aspettare il proprio turno. C'è però un requisito: i clienti devono scrivere quanto denaro, di quello lasciato, è destinato al personale e quanto al ristorante stesso.

Camarones pa'pelar - un piatto a base di gamberetti cucinato con vaniglia, lime e burro chiarificato - o il Kuku Poussin - un piccolo pollo fritto servito con formaggio, lattuga e salsa al tamarindo - sono preparati esattamente come in un giorno normale, sia per dimensioni che per qualità, ma senza alcun prezzo.

La coppia di imprenditori afferma di non perdere denaro con questa iniziativa. La maggior parte dei visitatori lascia qualcosa, anche se si tratta solo di un'opera d'arte originale per il personale, mentre altri hanno pagato di più, a volte fino a tre volte il costo normale.

Un messaggio di «unità e solidarietà»

«Abbiamo ricevuto richieste da persone provenienti dal Cile, dalla Colombia, da altre parti del Messico e dal Perù che desiderano partecipare», hanno dichiarato i due alla BBC. «E non vedo perché non possa essere un'iniziativa internazionale del tipo ‹paga quello che puoi›».

«La nostra motivazione principale era la creazione di una comunità», ha affermato Ximena Igartúa, del Loup Bar nel quartiere Cuauhtémoc, che partecipa all'evento.

«È un messaggio collettivo di unità e solidarietà, nonché un invito a cercare di abbattere i preconcetti. È anche un modo per ricambiare i nostri clienti per tutto ciò che riceviamo».

Non solo ristoranti

Non solo ristoranti: tra le attività partecipanti vi sono anche piccole panetterie a conduzione familiare chiamate panaderías.