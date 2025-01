La raccomandazione di carattere generale per cui andrebbe concessa una paghetta di un franco a settimana era stata formulata negli anni Ottanta, ma ora l'associazione mantello propone che sia portata a tre franchi a causa dell'aumento del costo della vita. (Foto simbolica) Keystone

Il rincaro tocca anche le entrate dei bambini: la paghetta di un franco a settimana e per anno scolastico non basta più, stando all'associazione Consulenza budget Svizzera per la quale occorre partire da tre franchi settimanali.

SDA

Lo «scatto salariale» dei più piccoli dovrebbe poi essere di un franco per ogni anno fino alla terza elementare. A partire dalla quarta, si legge in una nota odierna dell'associazione, i genitori dovrebbero dare la paghetta ai propri pargoli ogni due settimane, affinché questi si abituino a gestire le proprie finanze.

In «soldoni», un bambino di quinta elementare dovrebbe ricevere 15 franchi a cadenza bisettimanale, destinati a diventare 18 l'anno seguente e 20 quello dopo (ossia la prima media in Ticino).Consulenza budget Svizzera consiglia poi di proseguire con la distribuzione di paghette mensili: stando alle raccomandazioni, un ragazzo che frequenta la seconda media dovrebbe ricevere 50 franchi al mese, uno di terza 70 e uno di quarta 80.

A un allievo del liceo o un apprendista del primo anno, continua la nota, si raccomanda di concedere 80 franchi mensili, destinati a lievitare fino a 110 durante l'ultimo anno di formazione. Nel quadriennio che segue la scuola medie i genitori dovrebbero iniziare a discutere con la propria prole anche le spese fisse come le imposte e la cassa malati, nonché considerare l'ipotesi di un lavoretto estivo o per i fine settimana.

La paghetta è in parte destinata a piccole spese, come ad esempio l'acquisto di dolci o le entrate in piscina e al cinema, e in parte a costi più sostanziosi quali il cellulare, i vestiti o i trasporti. L'associazione propone un budget che oscilla tra i 10 e i 30 franchi mensili per fare fronte a questi aspetti.

Secondo il servizio di consulenza, i genitori devono versare la paghetta regolarmente e senza essere interpellati e ciò è parte integrante del percorso educativo, grazie a cui i bambini possono imparare a gestire il denaro.

La raccomandazione generale di «un franco a settimana per anno scolastico» era stata introdotta negli anni Ottanta.

nide, ats