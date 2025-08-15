  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Maltempo Almeno 117 morti per le piogge monsoniche in Pakistan

SDA

15.8.2025 - 13:58

I monsoni hanno seminato morte e distruzione. Nell'immagine la regione di Mingora, nel Pakistan nordoccidentale.
I monsoni hanno seminato morte e distruzione. Nell'immagine la regione di Mingora, nel Pakistan nordoccidentale.
Keystone

Almeno 117 persone sono morte in 24 ore a causa delle piogge torrenziali nel nord del Pakistan, secondo l'ultimo rapporto pubblicato dalle autorità, che porta il bilancio delle vittime dall'inizio del monsone a fine giugno a oltre 400.

Keystone-SDA

15.08.2025, 13:58

15.08.2025, 14:07

Almeno 110 morti sono stati registrati nella sola provincia montuosa del Khyber-Pakhtunkhwa, al confine con l'Afghanistan, secondo l'Autorità provinciale per la gestione dei disastri, mentre altre sette persone sono morte in Kashmir.

I più letti

Suri Cruise oggi: ecco com'è cambiata la figlia di Tom e Katie Holmes
Durante un concerto Al Bano si arrampica sull'impalcatura del palco, ecco il video
Umberto Tozzi annuncia il ritiro per dedicarsi ad altro, tra cui il sesto matrimonio. Ecco con chi
Il pesce ragno scompiglia le vacanze in Grecia: decine di segnalazioni di punture
Il gesto controverso di un atleta d'Israele ai Campionati europei di atletica: il web s'indigna

Altre notizie

Argovia. Uomo muore nel lago di Hallwil, in corso gli accertamenti

ArgoviaUomo muore nel lago di Hallwil, in corso gli accertamenti

Vaud. Recuperato un piccolo aereo precipitato nel Lemano

VaudRecuperato un piccolo aereo precipitato nel Lemano

Double wristing. Due orologi al polso: l'idea di Fidel Castro ora spopola sui social

Double wristingDue orologi al polso: l'idea di Fidel Castro ora spopola sui social