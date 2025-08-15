MaltempoAlmeno 117 morti per le piogge monsoniche in Pakistan
Almeno 117 persone sono morte in 24 ore a causa delle piogge torrenziali nel nord del Pakistan, secondo l'ultimo rapporto pubblicato dalle autorità, che porta il bilancio delle vittime dall'inizio del monsone a fine giugno a oltre 400.
Almeno 110 morti sono stati registrati nella sola provincia montuosa del Khyber-Pakhtunkhwa, al confine con l'Afghanistan, secondo l'Autorità provinciale per la gestione dei disastri, mentre altre sette persone sono morte in Kashmir.