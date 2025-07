Un Ibis eremita è stato colpito mortalmente da una pallina da golf in Austria. Symbolbild: Keystone

L'ibis eremita ha un aspetto un po' arruffato ed era quasi estinto qualche centinaio di anni fa. Un esemplare di questa specie di uccello è stato ucciso da una pallina da golf in Austria.

Un ibis eremita è stato colpito mortalmente da una pallina in un campo da golf in Austria. Come riporta il quotidiano «Salzburger Nachrichten», l'uccello della famiglia degli ibis, rigorosamente protetto, stava cercando insetti.

L'incidente è avvenuto quando si è sollevato da terra. Il giocatore era terribilmente dispiaciuto, ha dichiarato la responsabile della struttura Sabrina Freitag dopo il fatto avvenuto a metà luglio.

Secondo l'agenzia di stampa APA, un biologo dell'associazione austriaca «Waldrappteam Conservation and Research», impegnata nella reintroduzione di questo uccello un tempo quasi estinto, ha parlato di uno «sfortunato incidente» di cui non si può incolpare nessuno.

Nelle loro aree di riproduzione, come la Spagna, questi incidenti sono comuni. Lì i campi da golf sono un'eccezione verde nella vegetazione altrimenti arida e secca.